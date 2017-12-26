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Android-троян Skygofree отримав
кілька унікальних функцій

Android-троян Skygofree отримав кілька унікальних функцій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 13:45

Android-троян Skygofree отримав кілька унікальних функцій

Пропонуємо до обговорення:
«Лабораторія Касперського» виявила складну шкідливу програму, націлену на мобільні пристрої під управлінням Android: шкідник отримав назву Skygofree.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 13:45

по моему самый большой троян в мире это сам Касперский).
Джон
 
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