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Android-троян Skygofree отримав кілька унікальних функцій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 20 січ, 2018 13:45
Пропонуємо до обговорення:
«Лабораторія Касперського» виявила складну шкідливу програму, націлену на мобільні пристрої під управлінням Android: шкідник отримав назву Skygofree.
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Додано: Суб 20 січ, 2018 13:45
по моему самый большой троян в мире это сам Касперский).
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Джон
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