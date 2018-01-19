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Херсонщина стала лідером в
Україні у вирощуванні овочів

Херсонщина стала лідером в Україні у вирощуванні овочів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 15:59

Херсонщина стала лідером в Україні у вирощуванні овочів

Пропонуємо до обговорення:
Херсонщина стала лідером в Україні у вирощуванні овочів. Торік у Херсонській області було зібрано 1,1 мільйона тонн овочів відкритого ґрунту (овочів, вирощених на полях).

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 15:59

интересно было бы сравнить сегодняшние цифры с 80-ми годами - что-то мне кажется, что тогда овощей на Херсонщине производилось значительно больше...
Cler
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 18:41

Тогда всего больше производилось, не только овощей, тогда даже газа добывали 70 ярдов, а сейчас 20.
Золотой батон
 
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