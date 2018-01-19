Херсонщина стала лідером в Україні у вирощуванні овочів. Торік у Херсонській області було зібрано 1,1 мільйона тонн овочів відкритого ґрунту (овочів, вирощених на полях).
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Додано: Суб 20 січ, 2018 15:59
Херсонщина стала лідером в Україні у вирощуванні овочів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Херсонщина стала лідером в Україні у вирощуванні овочів.
Додано: Суб 20 січ, 2018 15:59
интересно было бы сравнить сегодняшние цифры с 80-ми годами - что-то мне кажется, что тогда овощей на Херсонщине производилось значительно больше...
Додано: Суб 20 січ, 2018 18:41
Тогда всего больше производилось, не только овощей, тогда даже газа добывали 70 ярдов, а сейчас 20.
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