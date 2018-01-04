Голова НБУ сподівалася, що сьогодні Верховна Рада звільнить її від посадового тягаря.
Дивися повний текст Гонтарева пояснила, чому Президент не хотів її звільняти.
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Додано: Суб 20 січ, 2018 16:38
Гонтарева пояснила, чому Президент не хотів її звільняти
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Дивися повний текст Гонтарева пояснила, чому Президент не хотів її звільняти.
Додано: Суб 20 січ, 2018 16:38
Как с 14 года она "дружила с российскими банками", так и сейчас риторика осталась та же - нац банк называть центробанком на расейский манер. результат деятельности этой "дружелюбной" к банкам страны оккупанта, банку своего шефа-протеже выросшего за это время не в пример другим и выкосившей половину украинского банковского сектора можно наблюдать хотя бы по почти четырехкратному падению гривны.
Додано: Суб 20 січ, 2018 17:31
написать книгу. ,,Как нагреть деньги на валютных качелях и не сесть.,,
"Че ты замолчал, а? Че ты молчишь, говори давай. Вопросы есть у тебя еще?"
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