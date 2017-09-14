Найдешевшим є Дніпровський район.
Дивися повний текст Скільки коштує оренда квартир у Києві: найдешевші і найдорожчі райони.
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Додано: Суб 20 січ, 2018 17:00
Скільки коштує оренда квартир у Києві: найдешевші і...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки коштує оренда квартир у Києві: найдешевші і найдорожчі райони.
Додано: Суб 20 січ, 2018 17:00
Занимательная статья, главное информативная. Что к чему? Почему? Какой курс брали для расчётов? Почему цены в долларе, если аренда в 98% случаев в гривне. В общем из статьи можно сделать только 1 вывод - аренда в Киеве есть.
Додано: Суб 20 січ, 2018 18:12
Это их хотелки, чтоб аренда была в валюте. Но они уже 9 лет как остаются только хотелками.
Додано: Суб 20 січ, 2018 18:57
Re: Скільки коштує оренда квартир у Києві: найдешевші і...
почему столько возмущений долларовыми ценами , если испокон веков ценообразование идет именно от валютного курса даже если конечный ценник в гривне. У нас даже рыночные цены не имеющие валютной составляющей часто привязывают к курсу доллара. Оправдывая совершенно неоправданный рост цены тезисом "всеж дороджает" (где в понятие "ВСЁЖ" - входит обычно даже не ценообразующие компоненты продукта а именно курс доллара, пусть даже не имеющег ок данному продукта по факту никакого отношения). С постоянно прыгающим курсом гривны - читаешь статью определенной давности , смотришь на гривневые цены и фиг поймешь какой тогда был курс, и СКОКА это в деньгах ? А так все ясно и понятно.
Додано: Суб 20 січ, 2018 19:32
Ценообразование на рынке аренды привязано только к гривне с 2008 года и с долларом коррелируется слабо
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
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