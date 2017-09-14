RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Скільки коштує оренда квартир
у Києві: найдешевші і...

Скільки коштує оренда квартир у Києві: найдешевші і...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 17:00

Скільки коштує оренда квартир у Києві: найдешевші і...

Пропонуємо до обговорення:
Найдешевшим є Дніпровський район.

Дивися повний текст Скільки коштує оренда квартир у Києві: найдешевші і найдорожчі райони.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79447
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 17:00

Занимательная статья, главное информативная. Что к чему? Почему? Какой курс брали для расчётов? Почему цены в долларе, если аренда в 98% случаев в гривне. В общем из статьи можно сделать только 1 вывод - аренда в Киеве есть.
flashgingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 341
З нами з: 15.09.14
Подякував: 22 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 18:12

Это их хотелки, чтоб аренда была в валюте. Но они уже 9 лет как остаются только хотелками.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 19524
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1120 раз.
Подякували: 1830 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 18:13

причем здесь доллары - если все расчеты у нас в гривне?
eu331985
Аватар користувача
 
Повідомлень: 189
З нами з: 20.02.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 18:57

Re: Скільки коштує оренда квартир у Києві: найдешевші і...

почему столько возмущений долларовыми ценами , если испокон веков ценообразование идет именно от валютного курса даже если конечный ценник в гривне. У нас даже рыночные цены не имеющие валютной составляющей часто привязывают к курсу доллара. Оправдывая совершенно неоправданный рост цены тезисом "всеж дороджает" (где в понятие "ВСЁЖ" - входит обычно даже не ценообразующие компоненты продукта а именно курс доллара, пусть даже не имеющег ок данному продукта по факту никакого отношения). С постоянно прыгающим курсом гривны - читаешь статью определенной давности , смотришь на гривневые цены и фиг поймешь какой тогда был курс, и СКОКА это в деньгах ? А так все ясно и понятно.
Surfer
 
Повідомлень: 758
З нами з: 14.11.13
Подякував: 49 раз.
Подякували: 154 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 19:32

  Surfer написав:почему столько возмущений долларовыми ценами , если испокон веков ценообразование идет именно от валютного курса даже если конечный ценник в гривне. У нас даже рыночные цены не имеющие валютной составляющей часто привязывают к курсу доллара. Оправдывая совершенно неоправданный рост цены тезисом "всеж дороджает" (где в понятие "ВСЁЖ" - входит обычно даже не ценообразующие компоненты продукта а именно курс доллара, пусть даже не имеющег ок данному продукта по факту никакого отношения). С постоянно прыгающим курсом гривны - читаешь статью определенной давности , смотришь на гривневые цены и фиг поймешь какой тогда был курс, и СКОКА это в деньгах ? А так все ясно и понятно.

Ценообразование на рынке аренды привязано только к гривне с 2008 года и с долларом коррелируется слабо
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
SMOKE
 
Повідомлень: 3665
З нами з: 06.02.09
Подякував: 778 раз.
Подякували: 1535 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: galex, Google Adsense [Bot] і 30 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Страховики розповіли, скільки водіїв авто на...
R2 » Суб 20 січ, 2018 12:42
2 51
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 січ, 2018 19:04
antonivs3
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 219, 220, 221
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
2200 96085
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 січ, 2018 16:48
budivelnik
Стало відомо, скільки Львів заробив на туристах у 2017...
R2 » Суб 20 січ, 2018 10:51
1 37
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 січ, 2018 10:51
Radon
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (12298)
20.01.2018 19:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.