Найдешевшим є Дніпровський район.
Дивися повний текст Скільки коштує оренда квартир у Києві: найдешевші і найдорожчі райони.
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Додано: Суб 20 січ, 2018 17:00
Скільки коштує оренда квартир у Києві: найдешевші і...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки коштує оренда квартир у Києві: найдешевші і найдорожчі райони.
Додано: Суб 20 січ, 2018 17:00
Занимательная статья, главное информативная. Что к чему? Почему? Какой курс брали для расчётов? Почему цены в долларе, если аренда в 98% случаев в гривне. В общем из статьи можно сделать только 1 вывод - аренда в Киеве есть.
Додано: Суб 20 січ, 2018 18:12
Это их хотелки, чтоб аренда была в валюте. Но они уже 9 лет как остаются только хотелками.
Додано: Суб 20 січ, 2018 18:57
Re: Скільки коштує оренда квартир у Києві: найдешевші і...
почему столько возмущений долларовыми ценами , если испокон веков ценообразование идет именно от валютного курса даже если конечный ценник в гривне. У нас даже рыночные цены не имеющие валютной составляющей часто привязывают к курсу доллара. Оправдывая совершенно неоправданный рост цены тезисом "всеж дороджает" (где в понятие "ВСЁЖ" - входит обычно даже не ценообразующие компоненты продукта а именно курс доллара, пусть даже не имеющег ок данному продукта по факту никакого отношения). С постоянно прыгающим курсом гривны - читаешь статью определенной давности , смотришь на гривневые цены и фиг поймешь какой тогда был курс, и СКОКА это в деньгах ? А так все ясно и понятно.
Додано: Суб 20 січ, 2018 19:32
Ценообразование на рынке аренды привязано только к гривне с 2008 года и с долларом коррелируется слабо
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
Додано: Суб 20 січ, 2018 19:57
Аренда в гривне процентов на 80% в деньгах и 90% в квартирах (в валюте только часть премиальных объектов).
Но не суть - и по долларовой динамике, приведенной в статье, очевидно, что аренда не способна даже от гривневой инфляции страховать (составившей 14% в 2017).
Если сюда добавить снижение стоимости объекта инвестирования (т.е. квартиры) - тренд рынка плюс амортизация - то выходит бизнес с около-нулевой, или отрицательной прибыльностью.
Собственно, ничего нового - никакого сюрприза... Это обсуждалось уже сотни раз. Просто еще плюс 1 год доказательства. Уже 9-й подряд (с конца 2008)...
Удивляюсь, почему этот вид "инвестирования" еще остается столь популярным - вероятно, все та же низкая финансовая грамотность населения. Хотя по правде сказать - попахивает не просто безграмотностью, а упоротой глупостью. Сейчас купить квартиру в Испании, или Турции, где ее цена показывает положительную динамику, а сам объект "хеджирует" валютный риск, не намного сложнее, чем в Киеве. А управлять ей (в смысле, сдавать в аренду) - и того легче из-за обилия профессиональных комиссионеров...
Додано: Суб 20 січ, 2018 22:19
Совершенно не претендую на иксперда в области недвижимости. Как даже не пытаюсь спорить что большинство сделок совершается в гривне. Но мой случаянный и выборочный мониторинг раз в пятилетку лишь подтверждает что цены на самом деле привязаны именно к валюте - ибо они +- те же что и 5-10-15 лет тому в валюте - по крайней мере на аренду отличаются не очень сильно.
Вот специально нашел статистику цены на недвигу с вышеозвученного 2008 :
кстати график от аналитиков по недвиге , как видно, тоже в валюте - что ж такое то ?
Да, был спекулятивный пик где то в районе 2008 , но сейчас все опускается к уровню не побоюсь этого слова 20 летней давности. Да, почти двукратное падение после взлета, - это рыночная история надувания и сдувания пузыря. Гривна же за это время упала почти в 6 раз, что совершенно не отражено на графике, и доказывает что цены привязаны именно к валюте а не гривне.
более того именно с привязкой к валюте так популярна тема "ожидание обвала нереальных цен на жилье", ибо именно нереально завышенный валютный курс делает нереальными цены на жилье. И даже бум новостроя когда пытаются впарить крохотные комнатушки понимая реальное плачевное состояние покупательной способности населения оставляет количество сделок в реально плачевном состоянии, ибо все привязано именно к валюте.
Востаннє редагувалось Surfer в Суб 20 січ, 2018 22:50, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 20 січ, 2018 22:35
Погоджуюсь, що прив'язка до $ робить статтю неінформативною та важкою для сприйняття, а отже і не цікавою.
Додано: Нед 21 січ, 2018 02:51
Плагиатим потихоньку?:
https://forum.finance.ua/topic134280.html?p=4271027#p4271027
Ладно, прощаю.
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