Скільки коштує оренда квартир у Києві: найдешевші і...

Додано: Суб 20 січ, 2018 22:19

Ценообразование на рынке аренды привязано только к гривне с 2008 года и с долларом коррелируется слабо

Совершенно не претендую на иксперда в области недвижимости. Как даже не пытаюсь спорить что большинство сделок совершается в гривне. Но мой случаянный и выборочный мониторинг раз в пятилетку лишь подтверждает что цены на самом деле привязаны именно к валюте - ибо они +- те же что и 5-10-15 лет тому в валюте - по крайней мере на аренду отличаются не очень сильно.Вот специально нашел статистику цены на недвигу с вышеозвученного 2008 :кстати график от аналитиков по недвиге , как видно, тоже в валюте - что ж такое то ?Да, был спекулятивный пик где то в районе 2008 , но сейчас все опускается к уровню не побоюсь этого слова 20 летней давности. Да, почти двукратное падение после взлета, - это рыночная история надувания и сдувания пузыря. Гривна же за это время упала почти в 6 раз, что совершенно не отражено на графике, и доказывает что цены привязаны именно к валюте а не гривне.более того именно с привязкой к валюте так популярна тема "ожидание обвала нереальных цен на жилье", ибо именно нереально завышенный валютный курс делает нереальными цены на жилье. И даже бум новостроя когда пытаются впарить крохотные комнатушки понимая реальное плачевное состояние покупательной способности населения оставляет количество сделок в реально плачевном состоянии, ибо все привязано именно к валюте.