RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Скільки коштує оренда квартир
у Києві: найдешевші і...

Скільки коштує оренда квартир у Києві: найдешевші і...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 17:00

Скільки коштує оренда квартир у Києві: найдешевші і...

Пропонуємо до обговорення:
Найдешевшим є Дніпровський район.

Дивися повний текст Скільки коштує оренда квартир у Києві: найдешевші і найдорожчі райони.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79449
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 17:00

Занимательная статья, главное информативная. Что к чему? Почему? Какой курс брали для расчётов? Почему цены в долларе, если аренда в 98% случаев в гривне. В общем из статьи можно сделать только 1 вывод - аренда в Киеве есть.
flashgingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 341
З нами з: 15.09.14
Подякував: 22 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 18:12

Это их хотелки, чтоб аренда была в валюте. Но они уже 9 лет как остаются только хотелками.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 19524
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1120 раз.
Подякували: 1830 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 18:13

причем здесь доллары - если все расчеты у нас в гривне?
eu331985
Аватар користувача
 
Повідомлень: 189
З нами з: 20.02.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 18:57

Re: Скільки коштує оренда квартир у Києві: найдешевші і...

почему столько возмущений долларовыми ценами , если испокон веков ценообразование идет именно от валютного курса даже если конечный ценник в гривне. У нас даже рыночные цены не имеющие валютной составляющей часто привязывают к курсу доллара. Оправдывая совершенно неоправданный рост цены тезисом "всеж дороджает" (где в понятие "ВСЁЖ" - входит обычно даже не ценообразующие компоненты продукта а именно курс доллара, пусть даже не имеющег ок данному продукта по факту никакого отношения). С постоянно прыгающим курсом гривны - читаешь статью определенной давности , смотришь на гривневые цены и фиг поймешь какой тогда был курс, и СКОКА это в деньгах ? А так все ясно и понятно.
Surfer
 
Повідомлень: 761
З нами з: 14.11.13
Подякував: 49 раз.
Подякували: 155 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 19:32

  Surfer написав:почему столько возмущений долларовыми ценами , если испокон веков ценообразование идет именно от валютного курса даже если конечный ценник в гривне. У нас даже рыночные цены не имеющие валютной составляющей часто привязывают к курсу доллара. Оправдывая совершенно неоправданный рост цены тезисом "всеж дороджает" (где в понятие "ВСЁЖ" - входит обычно даже не ценообразующие компоненты продукта а именно курс доллара, пусть даже не имеющег ок данному продукта по факту никакого отношения). С постоянно прыгающим курсом гривны - читаешь статью определенной давности , смотришь на гривневые цены и фиг поймешь какой тогда был курс, и СКОКА это в деньгах ? А так все ясно и понятно.

Ценообразование на рынке аренды привязано только к гривне с 2008 года и с долларом коррелируется слабо
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
SMOKE
 
Повідомлень: 3665
З нами з: 06.02.09
Подякував: 778 раз.
Подякували: 1535 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 19:57

  SMOKE написав: Ценообразование на рынке аренды привязано только к гривне с 2008 года и с долларом коррелируется слабо

Аренда в гривне процентов на 80% в деньгах и 90% в квартирах (в валюте только часть премиальных объектов).

Но не суть - и по долларовой динамике, приведенной в статье, очевидно, что аренда не способна даже от гривневой инфляции страховать (составившей 14% в 2017).

Если сюда добавить снижение стоимости объекта инвестирования (т.е. квартиры) - тренд рынка плюс амортизация - то выходит бизнес с около-нулевой, или отрицательной прибыльностью.

Собственно, ничего нового - никакого сюрприза... Это обсуждалось уже сотни раз. Просто еще плюс 1 год доказательства. Уже 9-й подряд (с конца 2008)...

Удивляюсь, почему этот вид "инвестирования" еще остается столь популярным - вероятно, все та же низкая финансовая грамотность населения. Хотя по правде сказать - попахивает не просто безграмотностью, а упоротой глупостью. Сейчас купить квартиру в Испании, или Турции, где ее цена показывает положительную динамику, а сам объект "хеджирует" валютный риск, не намного сложнее, чем в Киеве. А управлять ей (в смысле, сдавать в аренду) - и того легче из-за обилия профессиональных комиссионеров...
Criticus
9
 
Повідомлень: 1985
З нами з: 20.06.15
Подякував: 35 раз.
Подякували: 1866 раз.
 
Профіль
2
3
1
Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 22:19

Ценообразование на рынке аренды привязано только к гривне с 2008 года и с долларом коррелируется слабо


Совершенно не претендую на иксперда в области недвижимости. Как даже не пытаюсь спорить что большинство сделок совершается в гривне. Но мой случаянный и выборочный мониторинг раз в пятилетку лишь подтверждает что цены на самом деле привязаны именно к валюте - ибо они +- те же что и 5-10-15 лет тому в валюте - по крайней мере на аренду отличаются не очень сильно.

Вот специально нашел статистику цены на недвигу с вышеозвученного 2008 :
Зображення

кстати график от аналитиков по недвиге , как видно, тоже в валюте - что ж такое то ?

Да, был спекулятивный пик где то в районе 2008 , но сейчас все опускается к уровню не побоюсь этого слова 20 летней давности. Да, почти двукратное падение после взлета, - это рыночная история надувания и сдувания пузыря. Гривна же за это время упала почти в 6 раз, что совершенно не отражено на графике, и доказывает что цены привязаны именно к валюте а не гривне.

более того именно с привязкой к валюте так популярна тема "ожидание обвала нереальных цен на жилье", ибо именно нереально завышенный валютный курс делает нереальными цены на жилье. И даже бум новостроя когда пытаются впарить крохотные комнатушки понимая реальное плачевное состояние покупательной способности населения оставляет количество сделок в реально плачевном состоянии, ибо все привязано именно к валюте.

Зображення
Востаннє редагувалось Surfer в Суб 20 січ, 2018 22:50, всього редагувалось 1 раз.
Surfer
 
Повідомлень: 761
З нами з: 14.11.13
Подякував: 49 раз.
Подякували: 155 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 22:35

Погоджуюсь, що прив'язка до $ робить статтю неінформативною та важкою для сприйняття, а отже і не цікавою.
Rainbow
 
Повідомлень: 1625
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 325 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 02:51

  flashgingo написав:Занимательная статья, главное информативная. Что к чему? Почему? Какой курс брали для расчётов? Почему цены в долларе, если аренда в 98% случаев в гривне. В общем из статьи можно сделать только 1 вывод - аренда в Киеве есть.


Плагиатим потихоньку?:

https://forum.finance.ua/topic134280.html?p=4271027#p4271027

Ладно, прощаю.
:lol:
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7102
З нами з: 31.01.12
Подякував: 2920 раз.
Подякували: 1365 раз.
 
Профіль
  #12>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 39 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Страховики розповіли, скільки водіїв авто на...
R2 » Суб 20 січ, 2018 12:42
3 115
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 січ, 2018 00:11
EKO
Стало відомо, скільки Львів заробив на туристах у 2017...
R2 » Суб 20 січ, 2018 10:51
3 120
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 січ, 2018 23:11
olko
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 219, 220, 221
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
2200 96209
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 січ, 2018 16:48
budivelnik
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (8627)
21.01.2018 03:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.