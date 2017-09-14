Скільки коштує оренда квартир у Києві: найдешевші і...
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На рынок аренды одновременно действует целый ряд факторов, поэтому нельзя однозначно сказать, что он зависит от валюты или не зависит. Если взять к примеру наследственный хрущ, который не ремонтировался и не будет ремонтироваться до полного убоя (но потом-то - что?), то там валюты нет. Если говорить о любых вложениях и затратах в арендную квартиру, то они валютные. Даже казалось-бы инвестиция в новострой, на который сейчас вполне гривневые цены. Но представим человека, который держит сбережения в гривне многие годы, собирая на инвестицию в котлован. Получилось? У меня нет! Вернее представить человека накапливающего деньги в гривне я могу, но что он будет в состоянии купить на обваливающуюся гривну квартиру - нет. Была у меня знакомая с депозитом в 300 кгрн по курсу 8. Так у нее до сих пор квартиры нет. То есть, для того чтобы проинвестировать в новострой - надо взять баксы, защищенные от девала и поменять их на обваливающуюся бумагу. Потом надо в этом бетоне, когда/если он достроится, сделать ремонт. Даже украинского производства материалы на 80% зависят от валюты - начиная от компонентов и заканчивая транспортными затратами и энергоносителями. На момент обвала гривны в с 8 до 24 такие материалы отыграли ценой 2/3 обвала как минимум. Если-же брать полностью импортные материалы, то они на 100% имеют валютный прайс у прямых поставщиков и вопрос времени - переоценка в ритейле. Теперь составляющая "работа", да она практически на 100% с 2008 года перешла в гривну и даже до определенного момента оставалась как при курсе 8. Но как результат мы получили массовый выезд в Польшу и прочие европы рабочих, а оставшиеся уже подняли цены. То есть, можно говорить о некоем влиянии на рынок труда валютного курса. Мебель и техника - то же что и с ремонтом. Исключение только комплектация бу, но и тут - плита, к примеру, которую на олх (тогда сландо) продавали за 500 грн при курсе 8 сейчас (условно) 1000-1500. Амортизация уже готовых квартир, аналогично, тоже валютная - как ни крути. Можно на какое-то время это не принимать в расчет, но рано или поздно это о себе напомнит. Итого имеем: покупка квартиры - возьми валютные сбережения, защищенные от девала и отнеси в номинированный в гривне бетон, ремонт и начинка - возьми валюту и купи валютные стройматериалы, мебель и технику. Получи гривневый актив с гривневым доходом до 4% - конгениально. Но все это вынуждает цены расти. Хоть и с отставанием от девала. На сегодняшний день ПРИМЕРНО имеем гривневый рост цен в 2 раза со времен курса ПА8. И девал 3,5 раза. Цены на сам актив также упали в 2 раза. То есть - это и не валютный на 100% актив, но и не гривневый. Что касается целесообразности инвестиций в арендную недвижимость, в который раз повторюсь - жилья строится все больше, старый фонд не сносится, то есть предложение растет из года в год. При этом идет депопуляция населения за счет естественной убыли (смертность превышает рождаемость), но самое главное - за счет выезда самой активной и зарабатывающей части населения (то есть именно ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ аренды) за границу. Некоторые оценивают убыль трудоспособного населения как 2% в год. Это очень много! Но учитывая, что выезд семьи на ПМЖ приводит к снижению спроса (если это были арендаторы) или увеличению предложения(если люди продали или сдали СВОЕ жилье при выезде), то влияние на рынок аренды еще значительней. Процесс строительства может в какой-то момент и прекратиться - стройки станут из-за полного отсутствия спроса или перепроизводства, а вот процесс оттока населения из страны, к сожалению - это надолго. И спасти демографическую ситуацию в стране может только перенаправление потоков беженцев из Европы в Украину. Будет это или нет - время покажет. Без этого инвестирование сейчас в аренду - глупость несусветная. Держа деньги в валюте человек гарантированно их сохраняет, если не от инфляции, то от девальвации, входя-же в бетон он будет получать гривневый, пусть и растущий в гривне доход, но иметь его уменьшение в пересчете на валюту и иметь постоянно дешевеющий в валюте актив, который как может оказаться и невозможно будет в какой-то момент продать из-за зашкаливающего предложения (впрочем это уже есть - продать даже по рынку на вторичке очень тяжело, чтобы ПРОДАТЬ, а не ПРОДАВАТЬ - надо отдавать НИЖЕ рынка. Конкуренция со стороны первички сумасшедшая. И это я даже не имею ввиду старый фонд.).
rjkz написав:На рынок аренды одновременно действует целый ряд факторов, поэтому нельзя однозначно сказать, что он зависит от валюты или не зависит. Если взять к примеру наследственный хрущ, который не ремонтировался и не будет ремонтироваться до полного убоя (но потом-то - что?), то там валюты нет. Если говорить о любых вложениях и затратах в арендную квартиру, то они валютные. Даже казалось-бы инвестиция в новострой, на который сейчас вполне гривневые цены. Но представим человека, который держит сбережения в гривне многие годы, собирая на инвестицию в котлован. Получилось? У меня нет! Вернее представить человека накапливающего деньги в гривне я могу, но что он будет в состоянии купить на обваливающуюся гривну квартиру - нет. Была у меня знакомая с депозитом в 300 кгрн по курсу 8. Так у нее до сих пор квартиры нет. То есть, для того чтобы проинвестировать в новострой - надо взять баксы, защищенные от девала и поменять их на обваливающуюся бумагу. Потом надо в этом бетоне, когда/если он достроится, сделать ремонт. Даже украинского производства материалы на 80% зависят от валюты - начиная от компонентов и заканчивая транспортными затратами и энергоносителями. На момент обвала гривны в с 8 до 24 такие материалы отыграли ценой 2/3 обвала как минимум. Если-же брать полностью импортные материалы, то они на 100% имеют валютный прайс у прямых поставщиков и вопрос времени - переоценка в ритейле. Теперь составляющая "работа", да она практически на 100% с 2008 года перешла в гривну и даже до определенного момента оставалась как при курсе 8. Но как результат мы получили массовый выезд в Польшу и прочие европы рабочих, а оставшиеся уже подняли цены. То есть, можно говорить о некоем влиянии на рынок труда валютного курса. Мебель и техника - то же что и с ремонтом. Исключение только комплектация бу, но и тут - плита, к примеру, которую на олх (тогда сландо) продавали за 500 грн при курсе 8 сейчас (условно) 1000-1500. Амортизация уже готовых квартир, аналогично, тоже валютная - как ни крути. Можно на какое-то время это не принимать в расчет, но рано или поздно это о себе напомнит. Итого имеем: покупка квартиры - возьми валютные сбережения, защищенные от девала и отнеси в номинированный в гривне бетон, ремонт и начинка - возьми валюту и купи валютные стройматериалы, мебель и технику. Получи гривневый актив с гривневым доходом до 4% - конгениально. Но все это вынуждает цены расти. Хоть и с отставанием от девала. На сегодняшний день ПРИМЕРНО имеем гривневый рост цен в 2 раза со времен курса ПА8. И девал 3,5 раза. Цены на сам актив также упали в 2 раза. То есть - это и не валютный на 100% актив, но и не гривневый. Что касается целесообразности инвестиций в арендную недвижимость, в который раз повторюсь - жилья строится все больше, старый фонд не сносится, то есть предложение растет из года в год. При этом идет депопуляция населения за счет естественной убыли (смертность превышает рождаемость), но самое главное - за счет выезда самой активной и зарабатывающей части населения (то есть именно ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ аренды) за границу. Некоторые оценивают убыль трудоспособного населения как 2% в год. Это очень много! Но учитывая, что выезд семьи на ПМЖ приводит к снижению спроса (если это были арендаторы) или увеличению предложения(если люди продали или сдали СВОЕ жилье при выезде), то влияние на рынок аренды еще значительней. Процесс строительства может в какой-то момент и прекратиться - стройки станут из-за полного отсутствия спроса или перепроизводства, а вот процесс оттока населения из страны, к сожалению - это надолго. И спасти демографическую ситуацию в стране может только перенаправление потоков беженцев из Европы в Украину. Будет это или нет - время покажет. Без этого инвестирование сейчас в аренду - глупость несусветная. Держа деньги в валюте человек гарантированно их сохраняет, если не от инфляции, то от девальвации, входя-же в бетон он будет получать гривневый, пусть и растущий в гривне доход, но иметь его уменьшение в пересчете на валюту и иметь постоянно дешевеющий в валюте актив, который как может оказаться и невозможно будет в какой-то момент продать из-за зашкаливающего предложения (впрочем это уже есть - продать даже по рынку на вторичке очень тяжело, чтобы ПРОДАТЬ, а не ПРОДАВАТЬ - надо отдавать НИЖЕ рынка. Конкуренция со стороны первички сумасшедшая. И это я даже не имею ввиду старый фонд.).
Абсолютно согласен, осталось только добавить постоянно дорожающие коммунальные услуги, и всё станет на свои места. На вторичном рынке в скором времени цена коммуналки превысит те деньги, которые народ будет способен платить за аренду. И вот тогда вся ситуация с арендой на долгие годы зайдет в глухой тупик.
Forum написав: Абсолютно согласен, осталось только добавить постоянно дорожающие коммунальные услуги, и всё станет на свои места. На вторичном рынке в скором времени цена коммуналки превысит те деньги, которые народ будет способен платить за аренду. И вот тогда вся ситуация с арендой на долгие годы зайдет в глухой тупик.
Мда... А не так давно ржали тут на форуме некоторые, писали в юмористической форме фразы типа "Аренда за комуналь". А вот и прилетело. С первого апреля цены на отопление, газ и горячую воду лупанут, и мечтать о "Аренде за комуналь" придется. А скорее делить "Аренду за комуналь" с арендатором. Приехали...
А вот мне интересно, все пишут про аренду, цены, рентабельность, а про то, что всё это на 99% сдается незаконно никто поговорить не хочет? Налоги кто-то из арендодателей платит, предпринимательскую деятельность зарегистрировал, договора аренды заверенные юристом составляет??? Да хрен там- всё налом на карман! И никто это не пресекает, не отслеживает подобную деятельность. Никому деньги не нужны там сверху? Арендаторы обурели уже в край, они не то что не шифруются, они во всю афишируют свою незаконную деятельность, но всем пофиг. Когда уже этими царьками налоговая займется? Может хоть тогда они прозреют и поймут, что не в сказку попали, и гадать хотелки с ровного места бывает вполне таки наказуемо. И того гляди работать людей намного больше станет. А то сидят на заднице перед телевизором, и мечтают свои бабушатники чертям денежным подороже сдать.