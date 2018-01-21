Скільки коштує оренда квартир у Києві: найдешевші і...

Додано: Пон 22 січ, 2018 03:37

А куда падымать, кому? Средняя киевская квартира, к примеру однуха на Круше, стоит 3/4 от средней киевской з/п, если не больше, с коммунальными!!! А жить на что? На оставшуюся сотку долларов?

Нужно забывать, имхо, о 8-10%% годовых с недвижки, как и о 4-5 годовых в стабильных деньгах, а если не забывать совсем, то по крайней мере готовиться делить шкуру убитого медведа на два. В конце-концов, мы ж в Европу клонимся, или как?

Боже, Царя Шеколадного храни!

Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!