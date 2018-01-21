Скільки коштує оренда квартир у Києві: найдешевші і...

Но это как правило не реально. Рыбу не лечат вообще, а голову начинают осуждать только после смены её на другую : )
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Додано: Нед 21 січ, 2018 16:40
Додано: Нед 21 січ, 2018 23:38
Додано: Нед 21 січ, 2018 23:52
год назад в феврале был курс 28.80
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Пон 22 січ, 2018 01:21
Не знаю как в Киеве, но в Харькове аренда не выросла вообще. Ни одному из моих знакомых снимающих сейчас квартиры цены не повысили. Даже наоборот, перед Новым годом приходили и с глубочайшим интересом расспрашивали о планах на следующий год. Типа собираетесь ли жить дальше, и не планируете ли ненароком съезжать. Волнуются : ) А вот хотелки- это да. Хотелки выросли. Открываю газету, смотрю на одни и те же объявления болтающиеся там годами, цены подняли. Подняли на то, что и так сдать не могут- логика! Я был в половине этих квартир, жуткое унылое зрелище, но желания-то какие. Плюс постоянно освобождается масса нового жилья, которое люди хотят срочно сдать или продать. Но движения нет, так как нет у людей больше денег. Рынок недвижимости умер, умер надолго.
Додано: Пон 22 січ, 2018 03:37
А куда падымать, кому? Средняя киевская квартира, к примеру однуха на Круше, стоит 3/4 от средней киевской з/п, если не больше, с коммунальными!!! А жить на что? На оставшуюся сотку долларов?
Нужно забывать, имхо, о 8-10%% годовых с недвижки, как и о 4-5 годовых в стабильных деньгах, а если не забывать совсем, то по крайней мере готовиться делить шкуру убитого медведа на два. В конце-концов, мы ж в Европу клонимся, или как?
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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