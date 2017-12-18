Національний банк України (НБУ) розглядає можливість зміни підходів до розрахунку офіційного курсу гривні до долара США.
Дивися повний текст НБУ зібрався змінити механізм розрахунку офіційного курсу гривні.
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Додано: Суб 20 січ, 2018 18:48
НБУ зібрався змінити механізм розрахунку офіційного...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ зібрався змінити механізм розрахунку офіційного курсу гривні.
Додано: Суб 20 січ, 2018 18:48
Информация о реальных рыночных валютных сделках из Bloomberg и Reuters? Откуда она там вообще? И как НБУ собирается контролировать достоверность этой информации? Похоже, кому-то из приближенных опять хочется "оторвать" официальный курс от реальности, чтобы затариваться дешёвым долларом за государственный счёт. В прошлый раз подобные игры привели к фактическому отключению гривни от международных расчетов в Mastercard и Visa, поставив национальную валюту в один ряд с каким-нибудь северокорейским воном - взять в руки и полюбоваться можно, а работать с этим - нельзя. Это помимо очевидного следствия, что всех граждан в очередной раз нагрели на приличную сумму. Правда, некоторые граждане также успели воспользоваться ситуацией, и нагреть на валютных операциях банки, но, полагаю, общие суммы не сопоставимы. В этот раз банки уже готовы, поэтому игра будет в одни ворота.
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