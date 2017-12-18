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Криптовалюта Ripple подорожчала на 3000%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 20 січ, 2018 19:58
Пропонуємо до обговорення:
Третя по величині після Bitcoin і Ethereum криптовалюта подорожчала на 3000%.
Дивися повний текст Криптовалюта Ripple подорожчала на 3000%
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