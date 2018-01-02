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Названо найбільш і найменш релігійні країни світу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 20 січ, 2018 21:08
Пропонуємо до обговорення:
Британське видання Telegraph склало карту рівня релігійності в різних країнах світу. Карта складена на основі трьох опитувань WIN/Gallup International, проведених в 2008, 2009 і 2015 роках.
Дивися повний текст Названо найбільш і найменш релігійні країни світу
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R2
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Додано: Суб 20 січ, 2018 21:08
уже давно подмечена закономерность, что чем выше уровень жизни в стране, тем ниже как правило в ней религиозность...
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Cler
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Додано: Суб 20 січ, 2018 21:45
Cler тем выше уровень образования/кругозора.
США являются исключением.
удивительно узнать про Китай. все-таки КПК молодцы, хорошо, что их не успели декоммунизировать вовремя.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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antonivs3
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Додано: Суб 20 січ, 2018 21:48
Cler написав:
уже давно подмечена закономерность, что чем выше уровень жизни в стране, тем ниже как правило в ней религиозность...
Точно!
Но есть еще и закономерность, связанная с различиями религиозных "учений" (а на самом деле банальной эзотерики).
На христианстве это крайне показательно.
Из крупных течений (на анализ мелких даже в интернете не хватит места) - православные живут хуже католиков, католики - хуже протестантов, а протестанты - хуже атеистов.
Разумеется, речь не о конкретных прихожанах, а о доминировании религиозного течения в обществе.
Георгафически это будет ложиться на карту следующим образом - хуже всего живет Восточная Европа, лучше - Южная, хорошо - Северная, отлично - Скандинавия.
Причина - в различиях, скажем так, распределения ответственности между человеком и "богом", предлагаемого разными "учениями".
Если в православии ты - раб божий, то у католиков уже - сын божий. А атеизм - вообще способность человека брать на себя и только на себя ответственность за происходящее в жизни.
Я, разумеется, не призываю православных становиться католиками, или протестантами. Это нам уже не поможет. Только естественно-научное образование, которое оставляет регилию (любую) за бортом, отвечая на все вопросы мироздания, интересующие 99% населения. Для оставшегося 1%, интересующегося неотвеченными вопросами науки - дальнейшая карьера ученого.
Но к сожалению, происходит все наоборот - от качественного естественно-научного образования, построенного при СССР, мы постепенно скатываемся к вере. Причем во все, что только можно себе представить (религию, астрологию, колдунов, магов, гадалок, экстрасенсов и прочих X-Files).
И это из школьной программы только астрономию убрали! Представляю, что будет, когда объединят в один предмет физику, химию и биологию, что активно продают нам как очередную "реформу"...
http://www.dsnews.ua/society/fiziku-himiyu-biologiyu-i-geografiyu-obedinyat-v-odin-predmet-03112017104300
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Criticus
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Додано: Суб 20 січ, 2018 22:01
antonivs3 написав:Cler
тем выше уровень образования/кругозора.
США являются исключением.
удивительно узнать про Китай. все-таки КПК молодцы, хорошо, что их не успели декоммунизировать вовремя.
В принципе, коммунизм имеет все черты религии - свои "священные писания", пантеон, "сеть представительств" и т.д.
Ленин, лежащий в Мавзолее, по сути ничем от мощей апостола Петра в Ватикане, не отличается. Правильно ведь?
Поэтому китайцы - атеисты в своем большинстве лишь чисто номинально. Там есть религия, она просто прикидывается общественным строем (точне сказать не прикидывается, а является - это, пожалуй, самая современная религия, которая "выписана" гораздо более системно и качественно, чем то же христианство, которому уже 20 веков и "выдумывали" его по современным меркам, мягко говоря, не самые умные люди).
При всем при этом, у коммунизма есть один большой плюс для развития общества - он не допускает существования других религий, а значит отрицает все эзотерическое и продвигает - материальное.
Именно вследствие этого за 70 лет существования СССР из черносотенных варваров, населявших Российскую империю, удалось создать общество, построившее передовую науку, которая, например, смогла запустить первого человека в космос...
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Criticus
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Додано: Суб 20 січ, 2018 22:17
Criticus написав:
православные живут хуже католиков, католики - хуже протестантов, а протестанты - хуже атеистов.
Пришли воинствующие атеисты нагнули разрушили церкви, посадили в Гулаг попов или постреляли, запретили религиозные праздники и получилась занятная цепочка -
православные живут хуже атеистов.
Я вам больше скажу - евреи живут в целом лучше украинцев. Это не есть неуважение к евреям, молодцы, просто констатация факта.
Можно тут цепочку создать - негры живут хуже украинцев, украинцы живут хуже евреев.
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freeze
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Додано: Суб 20 січ, 2018 22:34
freeze написав: Criticus написав:
православные живут хуже католиков, католики - хуже протестантов, а протестанты - хуже атеистов.
Пришли воинствующие атеисты нагнули разрушили церкви, посадили в Гулаг попов или постреляли, запретили религиозные праздники и получилась занятная цепочка -
православные живут хуже атеистов.
Я вам больше скажу - евреи живут в целом лучше украинцев. Это не есть неуважение к евреям, молодцы, просто констатация факта.
Можно тут цепочку создать - негры живут хуже украинцев, украинцы живут хуже евреев.
Что?? Вы с своем уме? Откуда атеисты пришли?
И много такого "десанта" прислали на "святую Русь" инопланетяне, или кто там по вашей версиии их прислал?
Церкви разрушали причащенные православные - других в Российской Империи не было!
Церкви рушили в 1922 году - на самой заре советского государства.
До 1905 года (до принятия Указа Об укреплении начал веротерпимости) православие было обязательным и принудительным для всех жителей Империи!
Церкви в 1922 рушили то уж точно те, кому было 17 лет!
Не позорьтесь, пож-ста...
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Criticus
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Додано: Суб 20 січ, 2018 22:40
Criticus написав:
Церкви разрушали причащенные православные - других в Российской Империи не было!
Особливо православні призвіща були у комуністичної верхівки.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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Додано: Суб 20 січ, 2018 22:48
Criticus написав:
Церкви рушили в 1922 году - на самой заре советского государства.
Историю надо знать -
Одесский Спасо-Преображенский кафедральный собор — крупнейший православный храм Одессы; заложен (первоначальное здание) в 1794 году, освящён в 1808 году, разрушен в 1936 году.
Кафедра́льный собо́рный храм Христа́ Спаси́теля в Москве — здание храма было разрушено 5 декабря 1931 года.
Вам еще десяток ссылок накидать или так и будете свято верить сказкам про 1922 год?
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freeze
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Додано: Суб 20 січ, 2018 22:48
lapay написав: Criticus написав:
Церкви разрушали причащенные православные - других в Российской Империи не было!
Особливо православні призвіща були у комуністичної верхівки.
Ну это да. Но точно не они самолично занимались разбоем по отношению к попам и церквям.
А по поводу фамилий (хоть мне этот разговор и не нравится, потому что я сужу людей по действиям, а не фамилиям, но раз вы начали) - ну посмотрите на сегодняшнюю украинскую власть! А то что-то подобных наблюдений от вас при обсуждении майдана слышно (еще) не было...
Видимо, все перевороты (или революции - как вам будет угодно) в этом отношении похожи
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Criticus
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