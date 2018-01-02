Названо найбільш і найменш релігійні країни світу

Додано: Суб 20 січ, 2018 21:48

Cler написав: уже давно подмечена закономерность, что чем выше уровень жизни в стране, тем ниже как правило в ней религиозность... уже давно подмечена закономерность, что чем выше уровень жизни в стране, тем ниже как правило в ней религиозность...

Точно!Но есть еще и закономерность, связанная с различиями религиозных "учений" (а на самом деле банальной эзотерики).На христианстве это крайне показательно.Из крупных течений (на анализ мелких даже в интернете не хватит места) - православные живут хуже католиков, католики - хуже протестантов, а протестанты - хуже атеистов.Разумеется, речь не о конкретных прихожанах, а о доминировании религиозного течения в обществе.Георгафически это будет ложиться на карту следующим образом - хуже всего живет Восточная Европа, лучше - Южная, хорошо - Северная, отлично - Скандинавия.Причина - в различиях, скажем так, распределения ответственности между человеком и "богом", предлагаемого разными "учениями".Если в православии ты - раб божий, то у католиков уже - сын божий. А атеизм - вообще способность человека брать на себя и только на себя ответственность за происходящее в жизни.Я, разумеется, не призываю православных становиться католиками, или протестантами. Это нам уже не поможет. Только естественно-научное образование, которое оставляет регилию (любую) за бортом, отвечая на все вопросы мироздания, интересующие 99% населения. Для оставшегося 1%, интересующегося неотвеченными вопросами науки - дальнейшая карьера ученого.Но к сожалению, происходит все наоборот - от качественного естественно-научного образования, построенного при СССР, мы постепенно скатываемся к вере. Причем во все, что только можно себе представить (религию, астрологию, колдунов, магов, гадалок, экстрасенсов и прочих X-Files).И это из школьной программы только астрономию убрали! Представляю, что будет, когда объединят в один предмет физику, химию и биологию, что активно продают нам как очередную "реформу"...http://www.dsnews.ua/society/fiziku-himiyu-biologiyu-i-geografiyu-obedinyat-v-odin-predmet-03112017104300