Названо найбільш і найменш релігійні країни світу

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Criticus написав:Церкви рушили в 1922 году - на самой заре советского государства.
Историю надо знать - Одесский Спасо-Преображенский кафедральный собор — крупнейший православный храм Одессы; заложен (первоначальное здание) в 1794 году, освящён в 1808 году, разрушен в 1936 году. Кафедра́льный собо́рный храм Христа́ Спаси́теля в Москве — здание храма было разрушено 5 декабря 1931 года.
Вам еще десяток ссылок накидать или так и будете свято верить сказкам про 1922 год?
Слушайте, вы же намеренно уводите дискуссию в сторону, приводя единичные примеры.
Я ж вам тоже могу накидать таких ссылок, и поверьте фактов за 1922 год будет больше, чем за любой другой.
Вы прекрасно знаете, что бОльшую часть разрушенных при СССР зданий культа, разрушили до 1930 года (кроме разрушенных немцами в 1941-1944, разумеется).
Это не меняет ровным счетом НИЧЕГО! Поскольку факт останется фактом, что их разрушили причащенные и воцерковленные православные верующие, поскольку до 1905 года других не было!
Criticus написав:Я ж вам тоже могу накидать таких ссылок, и поверьте фактов за 1922 год будет больше, чем за любой другой.
Дык, следите за тем, что пишите. Я привел дословную цитату без всяких урезаний. Если в чем-то не уверены полностью, надо избегать категорического императива - словами Большей частью, По моему мнению, Я оцениваю так и их аналогами.
Criticus написав:Поскольку факт останется фактом, что их разрушили причащенные и воцерковленные православные верующие,
Чушь редкостная. Те кто разрушал церкви были воинствующими атеистами, ненавидящими православие до рвоты. То что их в бессознательном возрасте кто-то покрестил не делает человека верующим на на йоту.
Criticus написав:В принципе, коммунизм имеет все черты религии - свои "священные писания", пантеон, "сеть представительств" и т.д. Ленин, лежащий в Мавзолее, по сути ничем от мощей апостола Петра в Ватикане, не отличается. Правильно?
в принципе, Новый завет имеет черты коммунизма, крайнюю левизну- этим и хорош Ленин в Мавзолее отличается от трудов Маркса; а от мощей- подлинностью, если угодно.
Боже, Царя Шеколадного храни! Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Criticus написав:Я ж вам тоже могу накидать таких ссылок, и поверьте фактов за 1922 год будет больше, чем за любой другой.
Дык, следите за тем, что пишите. Я привел дословную цитату без всяких урезаний. Если в чем-то не уверены полностью, надо избегать категорического императива - словами Большей частью, По моему мнению, Я оцениваю так и их аналогами.
Criticus написав:Поскольку факт останется фактом, что их разрушили причащенные и воцерковленные православные верующие,
Чушь редкостная. Те кто разрушал церкви были воинствующими атеистами, ненавидящими православие до рвоты. То что их в бессознательном возрасте кто-то покрестил не делает человека верующим на на йоту.
Фразу вы не резали (за что вам спасибо), но она и не утверждает, что разрушали только в 1922. Я нисколько не выкручиваюсь - этой фразой я отметил, сколько лет могло быть самому молодому не-православному, рушившему церкви!
А вот то, что вы пишете - это как раз чушь редкостная, причем вы сами себя загнали в угол! Ведь воинствующими атеистами тоже становятся не в бессознательно возрасте!
В 1922 году воинствующему атеизму было с натяжкой 6 неполных лет! Это значит, что взрослые атеисты, воспитанные в культуре атеизма, появились ближе к середине 1930-х!
А те, кто разрушали церкви в 1920-х - перекрашенные в атеистов бывшие верующие!
Criticus написав:В принципе, коммунизм имеет все черты религии - свои "священные писания", пантеон, "сеть представительств" и т.д. Ленин, лежащий в Мавзолее, по сути ничем от мощей апостола Петра в Ватикане, не отличается. Правильно?
в принципе, Новый завет имеет черты коммунизма, крайнюю левизну- этим и хорош Ленин в Мавзолее отличается от трудов Маркса; а от мощей- подлинностью, если угодно.
Ахах, благодарю вас за остроумный ответ, мне очень понравилось!
Только будьте осторожны, а то, судя по всему, мы пошли по российскому пути в средневековье, и у нас уже тоже возбуждают уголовные дела за оскоробление чувств верующих:
Criticus написав:Церкви разрушали православные - других в Российской Империи не было!
Особливо православні призвіща були у комуністичної верхівки.
а верхушка крушила?
Не царское это дело крушить. Топ-менеджеры должны организовать. Напомнить топов ?
Ленин-Бланк, Троцкий-Бронштейн, Зиновьев Гершен Аронович, Каменев-Розенфельд, Ешуа Мовшевич Свердлов. Кого из верхушки я пропустил ? Даже более поздний Сталин по странному стечению обстоятельств звался Йосей. Я про топов, мелочь понятно разношерстная была, даже дурачок украинец Цурюпа, он по легенде постоянно в голодные обмороки падал, бо честный был.
freeze Вальцман, Гройсман, Арсений, Капительман? Вы придаете значение пятой графе. Если вас поскрести, не найдется ли там чего такого? Про Вальцмана я знаю, как и о Протоколах Смит, по странному стечению обстоятеств, оказался Йосей, Солт-Лейк-сити в опасносте!
Востаннє редагувалось antonivs3 в Суб 20 січ, 2018 23:38, всього редагувалось 3 разів.
Боже, Царя Шеколадного храни! Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!