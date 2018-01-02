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Названо найбільш і найменш релігійні країни світу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 22:56

  freeze написав:
  Criticus написав:Церкви рушили в 1922 году - на самой заре советского государства.


Историю надо знать -
Одесский Спасо-Преображенский кафедральный собор — крупнейший православный храм Одессы; заложен (первоначальное здание) в 1794 году, освящён в 1808 году, разрушен в 1936 году.
Кафедра́льный собо́рный храм Христа́ Спаси́теля в Москве — здание храма было разрушено 5 декабря 1931 года.

Вам еще десяток ссылок накидать или так и будете свято верить сказкам про 1922 год?


Слушайте, вы же намеренно уводите дискуссию в сторону, приводя единичные примеры.

Я ж вам тоже могу накидать таких ссылок, и поверьте фактов за 1922 год будет больше, чем за любой другой.

Вы прекрасно знаете, что бОльшую часть разрушенных при СССР зданий культа, разрушили до 1930 года (кроме разрушенных немцами в 1941-1944, разумеется).

Это не меняет ровным счетом НИЧЕГО! Поскольку факт останется фактом, что их разрушили причащенные и воцерковленные православные верующие, поскольку до 1905 года других не было!
Criticus
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 23:05

  Criticus написав:Я ж вам тоже могу накидать таких ссылок, и поверьте фактов за 1922 год будет больше, чем за любой другой.


Дык, следите за тем, что пишите. Я привел дословную цитату без всяких урезаний.
Если в чем-то не уверены полностью, надо избегать категорического императива - словами Большей частью, По моему мнению, Я оцениваю так и их аналогами.

  Criticus написав:Поскольку факт останется фактом, что их разрушили причащенные и воцерковленные православные верующие,


Чушь редкостная. Те кто разрушал церкви были воинствующими атеистами, ненавидящими православие до рвоты. То что их в бессознательном возрасте кто-то покрестил не делает человека верующим на на йоту.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 23:15

  lapay написав:
  Criticus написав:Церкви разрушали православные - других в Российской Империи не было!

Особливо православні призвіща були у комуністичної верхівки. :)

а верхушка крушила?
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 23:18

  Criticus написав:В принципе, коммунизм имеет все черты религии - свои "священные писания", пантеон, "сеть представительств" и т.д.
Ленин, лежащий в Мавзолее, по сути ничем от мощей апостола Петра в Ватикане, не отличается. Правильно?

в принципе, Новый завет имеет черты коммунизма, крайнюю левизну- этим и хорош :mrgreen:
Ленин в Мавзолее отличается от трудов Маркса; а от мощей- подлинностью, если угодно.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 23:22

  freeze написав:
  Criticus написав:Я ж вам тоже могу накидать таких ссылок, и поверьте фактов за 1922 год будет больше, чем за любой другой.


Дык, следите за тем, что пишите. Я привел дословную цитату без всяких урезаний.
Если в чем-то не уверены полностью, надо избегать категорического императива - словами Большей частью, По моему мнению, Я оцениваю так и их аналогами.

  Criticus написав:Поскольку факт останется фактом, что их разрушили причащенные и воцерковленные православные верующие,


Чушь редкостная. Те кто разрушал церкви были воинствующими атеистами, ненавидящими православие до рвоты. То что их в бессознательном возрасте кто-то покрестил не делает человека верующим на на йоту.


Фразу вы не резали (за что вам спасибо), но она и не утверждает, что разрушали только в 1922. Я нисколько не выкручиваюсь - этой фразой я отметил, сколько лет могло быть самому молодому не-православному, рушившему церкви!

А вот то, что вы пишете - это как раз чушь редкостная, причем вы сами себя загнали в угол! Ведь воинствующими атеистами тоже становятся не в бессознательно возрасте!

В 1922 году воинствующему атеизму было с натяжкой 6 неполных лет! Это значит, что взрослые атеисты, воспитанные в культуре атеизма, появились ближе к середине 1930-х!

А те, кто разрушали церкви в 1920-х - перекрашенные в атеистов бывшие верующие!

Вот и цены вашей веры!
Criticus
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 23:24

  antonivs3 написав:
  Criticus написав:В принципе, коммунизм имеет все черты религии - свои "священные писания", пантеон, "сеть представительств" и т.д.
Ленин, лежащий в Мавзолее, по сути ничем от мощей апостола Петра в Ватикане, не отличается. Правильно?

в принципе, Новый завет имеет черты коммунизма, крайнюю левизну- этим и хорош :mrgreen:
Ленин в Мавзолее отличается от трудов Маркса; а от мощей- подлинностью, если угодно.


Ахах, благодарю вас за остроумный ответ, мне очень понравилось! :)

Только будьте осторожны, а то, судя по всему, мы пошли по российскому пути в средневековье, и у нас уже тоже возбуждают уголовные дела за оскоробление чувств верующих:

http://news.bigmir.net/ukraine/1134141- ... -priznaku-
Criticus
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 23:24

  antonivs3 написав:
  lapay написав:
  Criticus написав:Церкви разрушали православные - других в Российской Империи не было!

Особливо православні призвіща були у комуністичної верхівки. :)

а верхушка крушила?


Не царское это дело крушить. Топ-менеджеры должны организовать.
Напомнить топов ?

Ленин-Бланк, Троцкий-Бронштейн, Зиновьев Гершен Аронович, Каменев-Розенфельд, Ешуа Мовшевич Свердлов. Кого из верхушки я пропустил ? Даже более поздний Сталин по странному стечению обстоятельств звался Йосей.
Я про топов, мелочь понятно разношерстная была, даже дурачок украинец Цурюпа, он по легенде постоянно в голодные обмороки падал, бо честный был.
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 23:28

  Criticus написав:А те, кто разрушали церкви в 1920-х - перекрашенные в атеистов бывшие верующие!

Вот и цены вашей веры!


Наконец-то пришли к консенсусу и правильной терминологии - то были бывшие верующие, ставшие воинствующими атеистами.

Вера не имеет цены. Она или есть, или ее нет.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 23:31

freeze Вальцман, Гройсман, Арсений, Капительман? Вы придаете значение пятой графе. Если вас поскрести, не найдется ли там чего такого? :mrgreen:
Про Вальцмана я знаю, как и о Протоколах :)
Смит, по странному стечению обстоятеств, оказался Йосей, Солт-Лейк-сити в опасносте! :mrgreen:
Востаннє редагувалось antonivs3 в Суб 20 січ, 2018 23:38, всього редагувалось 3 разів.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 23:33

  Criticus написав:Ахах, благодарю вас за остроумный ответ, мне очень понравилось! :)
Только будьте осторожны, а то, судя по всему, мы пошли по российскому пути

Спасибо за спасибо.
А мы с него когда-нибудь сходили?
Востаннє редагувалось antonivs3 в Суб 20 січ, 2018 23:41, всього редагувалось 1 раз.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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