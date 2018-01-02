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Названо найбільш і найменш
релігійні країни світу

Названо найбільш і найменш релігійні країни світу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 23:39

  antonivs3 написав:Вы придаете значение пятой графе


Просто обратил внимание на странную закономерность в составе ТОПов воинствующих атеистов, а так без разницы.

  antonivs3 написав:Если вас поскрести, не найдется ли там чего такого?


Из крестьян мы. От сохи. Вы видели Бронштейна с сохой?
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 23:41

Re: Названо найбільш і найменш релігійні країни світу

  freeze написав:Не царское это дело крушить. Топ-менеджеры должны организовать.
Напомнить топов ?

Не треба заздрити. Вони реально кращі. Боролись за свободу своєї нації - зробили революцію. Коли Сталін їх прижучив після війни - стали боротись за контрреволюцію. І що характерно - завжди добиваються свого. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 23:45

  lapay написав:
  freeze написав:Не царское это дело крушить. Топ-менеджеры должны организовать.
Напомнить топов ?

Не треба заздрити. Вони реально кращі. Боролись за свободу своєї нації - зробили революцію. Коли Сталін їх прижучив після війни - стали боротись за контрреволюцію. І що характерно - завжди добиваються свого. :)


Да я даже на примере Украины вижу. Реально молодцы. Ну в смысле и во главе реформ и так далее.

У меня знакомая есть, трое детей, с мужем развелась. Вот поверьте каждый месяц приезжают от еврейского какого-то общества передают пятьсот долларов детям, уже несколько лет, + в частной еврейской школе бесплатно учатся, каждое утро еврейский автобус забирает детей в школу, и после учебы развозит по домам.
Востаннє редагувалось freeze в Суб 20 січ, 2018 23:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 23:47

  freeze написав:Из крестьян мы. От сохи. Вы видели Бронштейна с сохой?

А сколько единиц своих предков вы видели с сохой? А знаете хотя бы по имени?
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 23:50

  antonivs3 написав:
  freeze написав:Из крестьян мы. От сохи. Вы видели Бронштейна с сохой?

А сколько единиц своих предков вы видели с сохой? А знаете хотя бы по имени?


Обижаете.
До прадедов и прабабок знаю. Есть фото в семье.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 23:51

насчет Ленина решил восстановить удаленный за ненадобностью файл about_blank.mmr и наткнулся на забавную штуку:
исследовательница семьи Ленина М. Шагинян утверждала, что Александр Бланк был украинцем (wiki) :mrgreen:
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 23:53

  freeze написав:
  antonivs3 написав:
  freeze написав:Из крестьян мы. От сохи. Вы видели Бронштейна с сохой?

А сколько единиц своих предков вы видели с сохой? А знаете хотя бы по имени?

Обижаете.
До прадедов и прабабок знаю. Есть фото в семье.

итак 14 человек. из 1022 за последние 250 лет. на пересдачу? :mrgreen:
Востаннє редагувалось antonivs3 в Суб 20 січ, 2018 23:55, всього редагувалось 1 раз.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 23:54

  freeze написав:негры живут хуже украинцев

спорное утверждение потому что во многих африканских странах уровень жизни уже выше украинского...
Cler
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 23:55

  antonivs3 написав:Шагинян


Так а что вы удивляетесь, то ее муж Яков Самсонович нашептал ))
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 23:55

  freeze написав:
  Criticus написав:А те, кто разрушали церкви в 1920-х - перекрашенные в атеистов бывшие верующие!

Вот и цены вашей веры!


Наконец-то пришли к консенсусу и правильной терминологии - то были бывшие верующие, ставшие воинствующими атеистами.

Вера не имеет цены. Она или есть, или ее нет.


Можно еще одно уточнение - тогда со мной будет полный консенсус.

Все же не "бывшие верующие, ставшие воинствующими атеистами", а "бывшие верующие, ставшие воинствующими коммунистами".

Понимаете, путь из верующего в атеисты лежит через знание - через изучение биологии, химии, физики, астрономии и космологии.

Не получится сделать из верующего атеиста кричалками и речевками...

Да, есть более короткий путь - это прочитать Библию (которую не читали процентов 90% верующих). Ну или по крайней мере начать читать Ветхий Завет, который по содержанию больше похож на учебник по экстримизму, чем на напутствие.

Но представить себе, что с приходом коммунистов библии стали более доступными для ознакомления, очень тяжело :mrgreen:

Поэтому все же к атеизму приходили, получая естественно-научные знания, а это уже - 1930-е годы...
Criticus
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