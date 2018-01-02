Названо найбільш і найменш релігійні країни світу

Додано: Суб 20 січ, 2018 23:55

freeze написав: Criticus написав: А те, кто разрушали церкви в 1920-х - перекрашенные в атеистов бывшие верующие!



Вот и цены вашей веры! А те, кто разрушали церкви в 1920-х - перекрашенные в атеистов бывшие верующие!Вот и цены вашей веры!



Наконец-то пришли к консенсусу и правильной терминологии - то были бывшие верующие, ставшие воинствующими атеистами.



Вера не имеет цены. Она или есть, или ее нет. Наконец-то пришли к консенсусу и правильной терминологии - то были бывшие верующие, ставшие воинствующими атеистами.Вера не имеет цены. Она или есть, или ее нет.

Можно еще одно уточнение - тогда со мной будет полный консенсус.Все же не "бывшие верующие, ставшие воинствующими атеистами", а "бывшие верующие, ставшие воинствующими коммунистами".Понимаете, путь из верующего в атеисты лежит через знание - через изучение биологии, химии, физики, астрономии и космологии.Не получится сделать из верующего атеиста кричалками и речевками...Да, есть более короткий путь - это прочитать Библию (которую не читали процентов 90% верующих). Ну или по крайней мере начать читать Ветхий Завет, который по содержанию больше похож на учебник по экстримизму, чем на напутствие.Но представить себе, что с приходом коммунистов библии стали более доступными для ознакомления, очень тяжелоПоэтому все же к атеизму приходили, получая естественно-научные знания, а это уже - 1930-е годы...