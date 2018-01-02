Просто обратил внимание на странную закономерность в составе ТОПов воинствующих атеистов, а так без разницы.
Из крестьян мы. От сохи. Вы видели Бронштейна с сохой?
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Додано: Суб 20 січ, 2018 23:39
Додано: Суб 20 січ, 2018 23:41
Re: Названо найбільш і найменш релігійні країни світу
Не треба заздрити. Вони реально кращі. Боролись за свободу своєї нації - зробили революцію. Коли Сталін їх прижучив після війни - стали боротись за контрреволюцію. І що характерно - завжди добиваються свого.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Суб 20 січ, 2018 23:45
Да я даже на примере Украины вижу. Реально молодцы. Ну в смысле и во главе реформ и так далее.
У меня знакомая есть, трое детей, с мужем развелась. Вот поверьте каждый месяц приезжают от еврейского какого-то общества передают пятьсот долларов детям, уже несколько лет, + в частной еврейской школе бесплатно учатся, каждое утро еврейский автобус забирает детей в школу, и после учебы развозит по домам.
Востаннє редагувалось freeze в Суб 20 січ, 2018 23:48, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 20 січ, 2018 23:47
А сколько единиц своих предков вы видели с сохой? А знаете хотя бы по имени?
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Суб 20 січ, 2018 23:50
Додано: Суб 20 січ, 2018 23:51
насчет Ленина решил восстановить удаленный за ненадобностью файл about_blank.mmr и наткнулся на забавную штуку:
исследовательница семьи Ленина М. Шагинян утверждала, что Александр Бланк был украинцем (wiki)
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Суб 20 січ, 2018 23:53
итак 14 человек. из 1022 за последние 250 лет. на пересдачу?
Востаннє редагувалось antonivs3 в Суб 20 січ, 2018 23:55, всього редагувалось 1 раз.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Суб 20 січ, 2018 23:54
Додано: Суб 20 січ, 2018 23:55
Додано: Суб 20 січ, 2018 23:55
Можно еще одно уточнение - тогда со мной будет полный консенсус.
Все же не "бывшие верующие, ставшие воинствующими атеистами", а "бывшие верующие, ставшие воинствующими коммунистами".
Понимаете, путь из верующего в атеисты лежит через знание - через изучение биологии, химии, физики, астрономии и космологии.
Не получится сделать из верующего атеиста кричалками и речевками...
Да, есть более короткий путь - это прочитать Библию (которую не читали процентов 90% верующих). Ну или по крайней мере начать читать Ветхий Завет, который по содержанию больше похож на учебник по экстримизму, чем на напутствие.
Но представить себе, что с приходом коммунистов библии стали более доступными для ознакомления, очень тяжело
Поэтому все же к атеизму приходили, получая естественно-научные знания, а это уже - 1930-е годы...
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