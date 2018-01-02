Названо найбільш і найменш релігійні країни світу

Ну а вы вероятно держали ту свечку, при свете которой он шептал ) И википэдия неправильная, ибо россиянская.
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Додано: Суб 20 січ, 2018 23:56
Ну а вы вероятно держали ту свечку, при свете которой он шептал ) И википэдия неправильная, ибо россиянская.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Нед 21 січ, 2018 00:00
Ну, врать не буду, что точно знаю, то и говорю. Но судя по отчествам прадедов и прабабок смело можете накинуть еще одно поколение.
Но это просто чисто констатация факта.
Если бы меня звали Яков Ротшильд, то это было бы неплохо.
Додано: Нед 21 січ, 2018 00:01
Все же "бывшие дураки, в толпе ставшие дураками агрессивными", имхо.
Востаннє редагувалось antonivs3 в Нед 21 січ, 2018 02:11, всього редагувалось 2 разів.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Нед 21 січ, 2018 00:04
Зачем википедия - есть развернутые сайты по тематике
Додано: Нед 21 січ, 2018 00:07
Как бы да, но это тогда не раскроет суть произошедших общественных изменений
К слову, вообще приставка "воинствующие" в истории гораздо больше прилагается к верующим, чем к атеистам.
Атеисты все подвергают сомнению, аппелируют к знаниям и опытам, которые можно воспроизвести.
А у верующих все ответы уже есть, выписаны в "священных книгах", сомнению не подлежат. А значит носители другого знания и мнения - автоматически враги. А если с другой стороны еще и не сомневающийся атеист, а такой же верующий, только в другое, то получаются войны...
Додано: Нед 21 січ, 2018 00:08
freeze такие вещи у меня вызывают зевоту и напоминают то ли снова Йосю Смита, то ли Иеговистов- кто там книги ведет, без записи в которых никак нельзя попасть в точку назначения...
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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