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Названо найбільш і найменш релігійні країни світу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 23:56

  freeze написав:
  antonivs3 написав:Шагинян

Так а что вы удивляетесь, то ее муж Яков Самсонович нашептал ))
Ну а вы вероятно держали ту свечку, при свете которой он шептал ) И википэдия неправильная, ибо россиянская.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 00:00

  antonivs3 написав:
  freeze написав:
  antonivs3 написав:А сколько единиц своих предков вы видели с сохой? А знаете хотя бы по имени?

Обижаете.
До прадедов и прабабок знаю. Есть фото в семье.

итак 14 человек. из 1022 за последние 250 лет. на пересдачу? :mrgreen:


Ну, врать не буду, что точно знаю, то и говорю. Но судя по отчествам прадедов и прабабок смело можете накинуть еще одно поколение.

Но это просто чисто констатация факта.
Если бы меня звали Яков Ротшильд, то это было бы неплохо.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 00:01

  Criticus написав:Можно еще одно уточнение - тогда со мной будет полный консенсус.
Все же не "бывшие верующие, ставшие воинствующими атеистами", а "бывшие верующие, ставшие воинствующими коммунистами".

Все же "бывшие дураки, в толпе ставшие дураками агрессивными", имхо.
Востаннє редагувалось antonivs3 в Нед 21 січ, 2018 02:11, всього редагувалось 2 разів.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 00:04

  antonivs3 написав:
  freeze написав:
  antonivs3 написав:Шагинян

Так а что вы удивляетесь, то ее муж Яков Самсонович нашептал ))
Ну а вы вероятно держали ту свечку, при свете которой он шептал ) И википэдия неправильная, ибо россиянская.


Зачем википедия - есть развернутые сайты по тематике
http://ru.rodovid.org/wk/Запись:745991
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 00:07

  antonivs3 написав:
  Criticus написав:Можно еще одно уточнение - тогда со мной будет полный консенсус.
Все же не "бывшие верующие, ставшие воинствующими атеистами", а "бывшие верующие, ставшие воинствующими коммунистами".

Все же "бывшие дураки, ставшие воинственными дураками", имхо.


Как бы да, но это тогда не раскроет суть произошедших общественных изменений :)

К слову, вообще приставка "воинствующие" в истории гораздо больше прилагается к верующим, чем к атеистам.

Атеисты все подвергают сомнению, аппелируют к знаниям и опытам, которые можно воспроизвести.

А у верующих все ответы уже есть, выписаны в "священных книгах", сомнению не подлежат. А значит носители другого знания и мнения - автоматически враги. А если с другой стороны еще и не сомневающийся атеист, а такой же верующий, только в другое, то получаются войны...
Criticus
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 00:08

freeze такие вещи у меня вызывают зевоту и напоминают то ли снова Йосю Смита, то ли Иеговистов- кто там книги ведет, без записи в которых никак нельзя попасть в точку назначения...
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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