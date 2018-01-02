Названо найбільш і найменш релігійні країни світу

Додано: Нед 21 січ, 2018 00:07

antonivs3 написав: Criticus написав: Можно еще одно уточнение - тогда со мной будет полный консенсус.

Все же не "бывшие верующие, ставшие воинствующими атеистами", а "бывшие верующие, ставшие воинствующими коммунистами". Можно еще одно уточнение - тогда со мной будет полный консенсус.Все же не "бывшие верующие, ставшие воинствующими атеистами", а "бывшие верующие, ставшие воинствующими коммунистами".

Все же "бывшие дураки, ставшие воинственными дураками", имхо. Все же "бывшие дураки, ставшие воинственными дураками", имхо.

Как бы да, но это тогда не раскроет суть произошедших общественных измененийК слову, вообще приставка "воинствующие" в истории гораздо больше прилагается к верующим, чем к атеистам.Атеисты все подвергают сомнению, аппелируют к знаниям и опытам, которые можно воспроизвести.А у верующих все ответы уже есть, выписаны в "священных книгах", сомнению не подлежат. А значит носители другого знания и мнения - автоматически враги. А если с другой стороны еще и не сомневающийся атеист, а такой же верующий, только в другое, то получаются войны...