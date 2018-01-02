Названо найбільш і найменш релігійні країни світу

Додано: Нед 21 січ, 2018 16:15

SMOKE написав: Чем больше человек учится и расширяет кругозор, тем быстрее он приходит к вере и понимает, что существуют высшие силы. Связь между верой и уровнем жизни-чушь несусветная. Ни одна религия не учит жить в нищете. В мире миллионы богатых и глубоко верующих людей. Атеизм - лишь следствия малой житейской мудрости и с годами он проходит. Опять, если представить, что все без исключения хотя бы придерживались 10 заповедей- мы бы жили практически в совершенном, богатом, утопическом мире Чем больше человек учится и расширяет кругозор, тем быстрее он приходит к вере и понимает, что существуют высшие силы. Связь между верой и уровнем жизни-чушь несусветная. Ни одна религия не учит жить в нищете. В мире миллионы богатых и глубоко верующих людей. Атеизм - лишь следствия малой житейской мудрости и с годами он проходит. Опять, если представить, что все без исключения хотя бы придерживались 10 заповедей- мы бы жили практически в совершенном, богатом, утопическом мире

Уровень религиозности - ничто иное, как индикатор уровня развитости.До какого-то уровня развитости люди верят в Санта-Клауса, затем перестают верить. По счастью, этот барьер предолевают все.До какого-то, более высокого уровня, верят в бога (причем каждый в своего). Этот барьер преодолевают уже не все.А почему иногда возвращаются к вере на закате жизни - банальный страх. Принять неизбежность смерти, после которой нет ничего (точнее есть - аутолиз и некробиоз) могут только самые достойные из достойных.Этим объясняется то, что даже некоторые ученые, всю жизнь отдавшие изучению загадок природы и человека, подвергая известные факты сомнениям, приходят к эзотерике - борьба за жизнь любыми средствами до последнего и есть самым настоящим дарвинизмом!Я не утверждаю, что существование бога невозможно. Я лишь утверждаю, что теория божественного создания требует научных доказательств, как и любая другая! И бремя доказательства обратного лежит не на скептиках, то есть нас атеистах, как пытаются развернуть верующие! Бремя доказательство теории лежит на ее сторонниках. Советую ознакомиться с замечательной аналогией Бертрана Рассела:Что касается учений - православие как раз учит смирению и покорству. Не нужно обманывать (вы же сами призываете соблюдать заповеди).К слову, говоря о заповедях - позволю себе полностью процитировать последнюю, которую сегодня часто любят усекать, скрывая экстремистскую сущность "священного писания":"Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего;, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего". Моисей на Синайской горе (Исх. 20, 2-17).Что еще раз подчеркивает мое утверждение... Библия - лучшая из всех книг, чтобы отвернуть человека от веры, окончательно и бесповоротно, и подготовить его к следующему этапу развития - атеизму. И совсем неудивительно, что верующие состоят преимущественно из тех, кто библии не читает!, спасибо, наверно за отзыв. Но уверяю вас - если говорить об области моей экспертизы, то вопросы религии стоят выше в списке, чем экономика. Просто у нас здесь финансовый форум, поэтому говорим мы о религии не так часто...