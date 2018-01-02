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Названо найбільш і найменш
релігійні країни світу

Названо найбільш і найменш релігійні країни світу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 16:15

  SMOKE написав:Чем больше человек учится и расширяет кругозор, тем быстрее он приходит к вере и понимает, что существуют высшие силы. Связь между верой и уровнем жизни-чушь несусветная. Ни одна религия не учит жить в нищете. В мире миллионы богатых и глубоко верующих людей. Атеизм - лишь следствия малой житейской мудрости и с годами он проходит. Опять, если представить, что все без исключения хотя бы придерживались 10 заповедей- мы бы жили практически в совершенном, богатом, утопическом мире


Уровень религиозности - ничто иное, как индикатор уровня развитости.

До какого-то уровня развитости люди верят в Санта-Клауса, затем перестают верить. По счастью, этот барьер предолевают все.

До какого-то, более высокого уровня, верят в бога (причем каждый в своего). Этот барьер преодолевают уже не все.

А почему иногда возвращаются к вере на закате жизни - банальный страх. Принять неизбежность смерти, после которой нет ничего (точнее есть - аутолиз и некробиоз) могут только самые достойные из достойных.

Этим объясняется то, что даже некоторые ученые, всю жизнь отдавшие изучению загадок природы и человека, подвергая известные факты сомнениям, приходят к эзотерике - борьба за жизнь любыми средствами до последнего и есть самым настоящим дарвинизмом!

Я не утверждаю, что существование бога невозможно. Я лишь утверждаю, что теория божественного создания требует научных доказательств, как и любая другая! И бремя доказательства обратного лежит не на скептиках, то есть нас атеистах, как пытаются развернуть верующие! Бремя доказательство теории лежит на ее сторонниках. Советую ознакомиться с замечательной аналогией Бертрана Рассела:

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0 ... 0%BB%D0%B0

Что касается учений - православие как раз учит смирению и покорству. Не нужно обманывать (вы же сами призываете соблюдать заповеди).

К слову, говоря о заповедях - позволю себе полностью процитировать последнюю, которую сегодня часто любят усекать, скрывая экстремистскую сущность "священного писания":

"Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего; ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего". Моисей на Синайской горе (Исх. 20, 2-17).

Что еще раз подчеркивает мое утверждение... Библия - лучшая из всех книг, чтобы отвернуть человека от веры, окончательно и бесповоротно, и подготовить его к следующему этапу развития - атеизму. И совсем неудивительно, что верующие состоят преимущественно из тех, кто библии не читает!

nyckatejib, спасибо, наверно за отзыв. Но уверяю вас - если говорить об области моей экспертизы, то вопросы религии стоят выше в списке, чем экономика. Просто у нас здесь финансовый форум, поэтому говорим мы о религии не так часто...
Criticus
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 17:23

Re: Названо найбільш і найменш релігійні країни світу

  Criticus написав:nyckatejib, спасибо, наверно за отзыв. Но уверяю вас - если говорить об области моей экспертизы, то вопросы религии стоят выше в списке, чем экономика.

Все оказалось значительно хуже, чем я думал. В нашей жизни всегда есть надежда на лучшее, будем надеяться.
nyckatejib
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 17:42

  nyckatejib написав:
  Criticus написав:nyckatejib, спасибо, наверно за отзыв. Но уверяю вас - если говорить об области моей экспертизы, то вопросы религии стоят выше в списке, чем экономика.

Все оказалось значительно хуже, чем я думал. В нашей жизни всегда есть надежда на лучшее, будем надеяться.


Надежду у вас, и у других даже не пытаюсь отнять! Ни в коем случае :)

Призываю лишь надеяться и полагаться на себя, общество и человечество в целом, а не на чудеса и потусторонние силы.

Пожалуй, закрываю для себя эту тему. То, что хотел сказать - сказал. Дальше уже трудно развивать дискуссию, не оскорбляя чьих-то чувств и чаяний...
Criticus
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 19:11

Re: Названо найбільш і найменш релігійні країни світу

Колись чув в одного кацапсатирика гарний термін "полуверы" - тобто коли піст вони світські і жеруть мнясо, а коли пасха - то чом би не посвяткувати ;)
Комунізьм в цілому теж релігія, хоч і без богів(та зі ’святими’). Та й конфуціанство дуже схоже.
А кореляція приємна - чим менше віри і більше скепсису, тим краще ;)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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