Названо найбільш і найменш релігійні країни світу

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SMOKE написав:Чем больше человек учится и расширяет кругозор, тем быстрее он приходит к вере и понимает, что существуют высшие силы. Связь между верой и уровнем жизни-чушь несусветная. Ни одна религия не учит жить в нищете. В мире миллионы богатых и глубоко верующих людей. Атеизм - лишь следствия малой житейской мудрости и с годами он проходит. Опять, если представить, что все без исключения хотя бы придерживались 10 заповедей- мы бы жили практически в совершенном, богатом, утопическом мире
Уровень религиозности - ничто иное, как индикатор уровня развитости.
До какого-то уровня развитости люди верят в Санта-Клауса, затем перестают верить. По счастью, этот барьер предолевают все.
До какого-то, более высокого уровня, верят в бога (причем каждый в своего). Этот барьер преодолевают уже не все.
А почему иногда возвращаются к вере на закате жизни - банальный страх. Принять неизбежность смерти, после которой нет ничего (точнее есть - аутолиз и некробиоз) могут только самые достойные из достойных.
Этим объясняется то, что даже некоторые ученые, всю жизнь отдавшие изучению загадок природы и человека, подвергая известные факты сомнениям, приходят к эзотерике - борьба за жизнь любыми средствами до последнего и есть самым настоящим дарвинизмом!
Я не утверждаю, что существование бога невозможно. Я лишь утверждаю, что теория божественного создания требует научных доказательств, как и любая другая! И бремя доказательства обратного лежит не на скептиках, то есть нас атеистах, как пытаются развернуть верующие! Бремя доказательство теории лежит на ее сторонниках. Советую ознакомиться с замечательной аналогией Бертрана Рассела:
Что касается учений - православие как раз учит смирению и покорству. Не нужно обманывать (вы же сами призываете соблюдать заповеди).
К слову, говоря о заповедях - позволю себе полностью процитировать последнюю, которую сегодня часто любят усекать, скрывая экстремистскую сущность "священного писания":
"Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего; ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего". Моисей на Синайской горе (Исх. 20, 2-17).
Что еще раз подчеркивает мое утверждение... Библия - лучшая из всех книг, чтобы отвернуть человека от веры, окончательно и бесповоротно, и подготовить его к следующему этапу развития - атеизму. И совсем неудивительно, что верующие состоят преимущественно из тех, кто библии не читает!
nyckatejib, спасибо, наверно за отзыв. Но уверяю вас - если говорить об области моей экспертизы, то вопросы религии стоят выше в списке, чем экономика. Просто у нас здесь финансовый форум, поэтому говорим мы о религии не так часто...
Колись чув в одного кацапсатирика гарний термін "полуверы" - тобто коли піст вони світські і жеруть мнясо, а коли пасха - то чом би не посвяткувати Комунізьм в цілому теж релігія, хоч і без богів(та зі ’святими’). Та й конфуціанство дуже схоже. А кореляція приємна - чим менше віри і більше скепсису, тим краще
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Criticus На эту тему хорошо Невзоров сказал. О том как веруны оскорбляются,когда чтото идет не так как им охота. Мне плевать на их чувства,так же как и им на мои атеистические убеждения. Эти упыри суют свои исус воскресе и прочую лабуду каждому встречному. Не интересуясь не оскорбит ли это его чувства. Так и мне ,также наплевать на их верование в выдуманного человека,которому всё подвластно,но постоянно нужны ДЕНЬГИ доверчивых лохов. Древнееврейские сказки ,с помощью бородатых аферистов оболванили много людей. Реки крови пролиты во имя выдуманного древними евреями человека.
Не могу похвастаться огромной житейской мудростью или опытом - мне сейчас как Иисусу Христу. Но! - в школе, было мне лет так 12, я аргументированно сообщил учительнице, почему я атеист. Она мне сказала почти то же, что Вы сейчас - "мал еще... Вот с опытом...". Она еще упомянула любовь, которая (как несчастная, так и удачная) заставляет человека поверить. Я вот не поверил.
У моего кума в профиле в соцсети годами было написано - "...не бывает атеистов в окопах, под пулями...". Я был. Не поверил, наоборот, укрепился в бессмысленности очень много чего, что до того считал для себя важным. Но! Именно там более всего очевидно, как на мировоззрение человека влияет образование, кругозор, IQ. Большинство их тех, кто там со мной служил - выходцы из сел, не самые успешные в жизни люди, уровень образования - редко кто техникум закончил. Там было два атеиста - я и командир отделения. Странно, не правда ли, что только мы оба имели высшее образование и только мы оба были родом из городов с населением 100к+?
max_us_ua написав:Странно, не правда ли, что только мы оба имели высшее образование и только мы оба были родом из городов с населением 100к+?
Ничего странного нет. Дело тут совсем не в атеизме или вере. Просто селяне более прямые и часто менее богатые, а горожане чаще были в бегах или откупались. Не все, понятно никого не хочу обижать, было много и добровольцев из городов, но уклонистов именно из городов была масса. Как-то посмотрел статистику сколько призывают сейчас на обычную срочную службу из Одесской области - три четверти из сельских малолюдных районов. А та четверть, что из Одессы по моему разумению тоже в большинстве селяне, которые приехали учиться в город.