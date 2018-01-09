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Газпрому дозволили будувати
другу нитку Турецького потоку

Газпрому дозволили будувати другу нитку Турецького потоку
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 03:28

Газпрому дозволили будувати другу нитку Турецького потоку

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Газпром отримала дозвіл на будівництво другої лінії газопроводу Турецький потік у виключній економічній зоні та територіальних водах Туреччини.

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