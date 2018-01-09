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Газпрому дозволили будувати
другу нитку Турецького потоку

Газпрому дозволили будувати другу нитку Турецького потоку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 03:28

Газпрому дозволили будувати другу нитку Турецького потоку

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Газпром отримала дозвіл на будівництво другої лінії газопроводу Турецький потік у виключній економічній зоні та територіальних водах Туреччини.

Дивися повний текст Газпрому дозволили будувати другу нитку Турецького потоку.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 03:28

И сразу Россия вывела войска из Африна.
Altruist
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 08:13

  Altruist написав:И сразу Россия вывела войска из Африна.

А американские инструкторы остались сражаться до последней капли крови? :|
имхо
cccp30000
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 08:42

  cccp30000 написав:
  Altruist написав:И сразу Россия вывела войска из Африна.

А американские инструкторы остались сражаться до последней капли крови? :|

Оце вже не думав, що американці інструктують росіян. :)

Так і хочеться газпрому гроші зарити, пардон, втопити...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 14:06

  lapay написав: Оце вже не думав, що американці інструктують росіян. Так і хочеться газпрому гроші зарити, пардон, втопити...

Скорее всего кому то нужно научится вести б_ИЗНЕСС учитывая интересы народа Украины, а не вести вкарман_ИЗНЕСС
shkarapet
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 22:51

  cccp30000 написав:
  Altruist написав:И сразу Россия вывела войска из Африна.

А американские инструкторы ...
Сразу видно, что пока не завезли новые методички ))
А по факту все верно: кинули узькие своих союзников. Променяли их Пердогану на газовую плюшку. В очередной раз подтвердив, чего стоят договора с мышебратьями.
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 01:17

  Подолянин написав:
  cccp30000 написав:
  Altruist написав:И сразу Россия вывела войска из Африна.

А американские инструкторы ...
Сразу видно, что пока не завезли новые методички ))
А по факту все верно: кинули узькие своих союзников. Променяли их Пердогану на газовую плюшку. В очередной раз подтвердив, чего стоят договора с мышебратьями.

Простите, а когда это курды стали союзниками РФ и какие и когда у них были договора ? Турция для РФ это труба, АЭС и даже оружие это экономика, а кто такие курды?
Blokinrollow
 
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