|
|
|
Газпрому дозволили будувати другу нитку Турецького потоку
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 21 січ, 2018 03:28
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Газпром отримала дозвіл на будівництво другої лінії газопроводу Турецький потік у виключній економічній зоні та територіальних водах Туреччини.
Дивися повний текст Газпрому дозволили будувати другу нитку Турецького потоку
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 79459
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 114 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 21 січ, 2018 03:28
И сразу Россия вывела войска из Африна.
-
Altruist
-
-
- Повідомлень: 45
- З нами з: 19.04.11
- Подякував: 208 раз.
- Подякували: 26 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 21 січ, 2018 08:13
Altruist написав:
И сразу Россия вывела войска из Африна.
А американские инструкторы остались сражаться до последней капли крови?
имхо
-
cccp30000
-
-
- Повідомлень: 544
- З нами з: 07.06.16
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 176 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 21 січ, 2018 08:42
cccp30000 написав: Altruist написав:
И сразу Россия вывела войска из Африна.
А американские инструкторы остались сражаться до последней капли крови?
Оце вже не думав, що американці інструктують росіян.
Так і хочеться газпрому гроші зарити, пардон, втопити...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 4726
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 653 раз.
- Подякували: 792 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 21 січ, 2018 14:06
lapay написав:
Оце вже не думав, що американці інструктують росіян. Так і хочеться газпрому гроші зарити, пардон, втопити...
Скорее всего кому то нужно научится вести б_ИЗНЕСС учитывая интересы народа Украины, а не вести вкарман_ИЗНЕСС
-
shkarapet
-
-
- Повідомлень: 1985
- З нами з: 11.09.09
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 209 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 21 січ, 2018 22:51
cccp30000 написав: Altruist написав:
И сразу Россия вывела войска из Африна.
А американские инструкторы ...
Сразу видно, что пока не завезли новые методички ))
А по факту все верно: кинули узькие своих союзников. Променяли их Пердогану на газовую плюшку. В очередной раз подтвердив, чего стоят договора с мышебратьями.
-
Подолянин
-
-
- Повідомлень: 285
- З нами з: 25.05.14
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 64 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 22 січ, 2018 01:17
Подолянин написав: cccp30000 написав: Altruist написав:
И сразу Россия вывела войска из Африна.
А американские инструкторы ...
Сразу видно, что пока не завезли новые методички ))
А по факту все верно: кинули узькие своих союзников. Променяли их Пердогану на газовую плюшку. В очередной раз подтвердив, чего стоят договора с мышебратьями.
Простите, а когда это курды стали союзниками РФ и какие и когда у них были договора ? Турция для РФ это труба, АЭС и даже оружие это экономика, а кто такие курды?
-
Blokinrollow
-
-
- Повідомлень: 89
- З нами з: 12.05.15
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
реклама
|