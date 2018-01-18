5% українців у Польщі займаються інтелектуальною працею...

Додано: Нед 21 січ, 2018 08:34

из моего круга общения первые двое, поехавшие работать в Польшу, занимаются там как раз интеллектуальным трудом: моя учительница математики, уехавшая туда в 1999-м, точно в офисе работает (при том, что ее муж, к слову, поляк - "синий воротничок"), пацан, учившийся на три курса старше, работает в KPMG (первые два года в Киеве, потом контора в 2005 его перетащила туда). А остальные да, в основном неквалифицированным трудом занимаются. Мать моей бывшей, кандидат сельскохозяйственных наук, с конца 90-х оттуда не вылазит, - сначала ягодки собирала, потом стала няней, кажется, за стариками смотрела...



Еще хотел сказать, что сколько бы поляки не облагали налогами наших, они уже привезли и распространяют там отечественную культуру взаимоотношений с работодателями. Например, минималка на счет (в смысле официально) - остальное в конверте. (О том, сколько там сидит по так или иначе нелегально приобретенным гостевым визам, не платя налогов вообще, я молчу, чего уж там. Мало там работы на сайтах вроде мотнись.кабанчиком).



Лично мне складывающаяся тенденция очень сильно не нравится. Я к тому, что очень часто те, кто туда едет, окончательно перестали соображать. Знакомый работает там водителем фуры. В ней и живет. Раз в неделю или две такие, как он, снимают на несколько часов комнату в мотеле, чтобы помыться (а так обходятся влажными салфетками, я прям вспомнил себя в АТО). При том, что в результате такой работы привозят домой около 20000 грн. в месяц (я имею ввиду - с учетом всех расходов). Есть просто масса рисков, с которыми они там (пока) не сталкивались - например, медицина. Хорошо, если успеют доехать до границы (в основном на это и рассчитывают), а если нет? Весь заработок уйдет на аппендицит (тоже такие примеры знаю), это если хватит