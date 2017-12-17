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Honda випустить електроскутер
зі знімними батареями

Honda випустить електроскутер зі знімними батареями
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 09:18

Honda випустить електроскутер зі знімними батареями

Пропонуємо до обговорення:
Gogoro доведеться потіснитися: на ринку міського двоколісного електротранспорту з'явиться новий лідер. Пілотну програму Honda запускає в японському місті Сайтама. Там можна буде випробувати електричну і гібридну версії одного з найпопулярніших скутерів марки - PCX.

Дивися повний текст Honda випустить електроскутер зі знімними батареями.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 09:18

Не покатит идея. Разве половина населения крупных городов станет поголовно ездить на скутерах? Еще и одного производителя (ибо сомнительно, что батареи будут стандартными во всех моделях)? А еще - как менять батареи, если у той которую Вы, скажем сняли и отдаете в обмен, износ заметно отличается от той, которую Вам выдадут? Замысел хорош, но в сухом остатке как-то не очень звучит
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 11:59

  max_us_ua написав:Не покатит идея. Разве половина населения крупных городов станет поголовно ездить на скутерах? Еще и одного производителя (ибо сомнительно, что батареи будут стандартными во всех моделях)? А еще - как менять батареи, если у той которую Вы, скажем сняли и отдаете в обмен, износ заметно отличается от той, которую Вам выдадут? Замысел хорош, но в сухом остатке как-то не очень звучит
Идея найдет своих почитателей. Не все склонны ездить исключительно на авто. Что касается стандартности и степени износа, вряд ли это будет беспокоить потребителя. Этим будет заниматься компания-оператор, которая будет осуществлять обмен аккумуляторов.
otg
 
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