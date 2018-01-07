У США прикордонники зможуть перевіряти ноутбуки і...

Додано: Нед 21 січ, 2018 09:46

Очень во многих странах это давно норма. Мне казалось, что после 11-го сентября и в США (я там не был, просто предположил - ну хотя бы с позиции бывшего таможенника). А поскольку наша страна десятилетиями является группой риска - и как отстойник не особо уважаемых на Западе чеченцев, и по критерию массовости пиратства (на одном ноуте может быть нарушений авторских и смежных прав на миллион долларов), и по объемам производства детской порнографии (а такое вполне могут везти в США именно так, на НЖМД), и в контексте утечки из Украины все еще опасных для тех же США военных технологий (скорее всего, северокорейские ракеты разработаны после ознакомления с документацией Южмаша)... Наверное, они правы, американцы. Хоть и пахнет это нарушением прав человека, их позиция имеет право на жизнь