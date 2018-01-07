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У США прикордонники зможуть
перевіряти ноутбуки і...

У США прикордонники зможуть перевіряти ноутбуки і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 09:46

У США прикордонники зможуть перевіряти ноутбуки і...

Пропонуємо до обговорення:
Працівникам прикордонної служби США дозволили перевіряти телефони і ноутбуки туристів у рамках посилення заходів безпеки, повідомляє Комерсант із посиланням на газету The Sun.

Дивися повний текст У США прикордонники зможуть перевіряти ноутбуки і телефони туристів.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 09:46

Очень во многих странах это давно норма. Мне казалось, что после 11-го сентября и в США (я там не был, просто предположил - ну хотя бы с позиции бывшего таможенника). А поскольку наша страна десятилетиями является группой риска - и как отстойник не особо уважаемых на Западе чеченцев, и по критерию массовости пиратства (на одном ноуте может быть нарушений авторских и смежных прав на миллион долларов), и по объемам производства детской порнографии (а такое вполне могут везти в США именно так, на НЖМД), и в контексте утечки из Украины все еще опасных для тех же США военных технологий (скорее всего, северокорейские ракеты разработаны после ознакомления с документацией Южмаша)... Наверное, они правы, американцы. Хоть и пахнет это нарушением прав человека, их позиция имеет право на жизнь
max_us_ua
 
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