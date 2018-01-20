Минулий рік став рекордним за кількістю звернень по субсидії.
Дивися повний текст Стало відомо, скільки українських сімей звернулося по субсидії у 2017 році.
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Додано: Нед 21 січ, 2018 11:33
Стало відомо, скільки українських сімей звернулося по...
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Дивися повний текст Стало відомо, скільки українських сімей звернулося по субсидії у 2017 році.
Додано: Нед 21 січ, 2018 11:33
пол населения страны получает субсидии - это точно перемога майдана!?
Додано: Нед 21 січ, 2018 11:48
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