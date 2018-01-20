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Стало відомо, скільки українських
сімей звернулося по...

Стало відомо, скільки українських сімей звернулося по...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 11:33

Стало відомо, скільки українських сімей звернулося по...

Пропонуємо до обговорення:
Минулий рік став рекордним за кількістю звернень по субсидії.

Дивися повний текст Стало відомо, скільки українських сімей звернулося по субсидії у 2017 році.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 11:33

пол населения страны получает субсидии - это точно перемога майдана!?
Cler
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 11:48

  Cler написав:пол населения страны получает субсидии - это точно перемога майдана!?

До майдана получало 100% населения? Как лучше?
otg
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 12:46

  otg написав: До майдана получало 100% населения? Как лучше?

да, было лучше! а сейчас те у кого нет субсидий платят и за алкаша васю из соседнего подъезда который пользы не приносит, а вот убытков от него - множество.
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 13:05

Субсидии погубят Украину. Народ беднеет, экономить при субсидии нет никакого смысла, а зарабатывают от субсидий - как всегда олигархи.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 13:08

  otg написав:
  Cler написав:пол населения страны получает субсидии - это точно перемога майдана!?

До майдана получало 100% населения? Как лучше?

до майдана по всем показателям было лучше...
Cler
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 14:02

  Cler написав: до майдана по всем показателям было лучше...

Вы, наверное, хотели сказать - до оккупации Россией части территории Украины и начала войны против Украины по всем показателям было лучше?
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 14:54

Какое рахзвитие страны, откуда экономический рывок, когда на шее Укарины многомиллиардные гири в виде субсидий, дефицита пенсионного фонда и долговые обязательства. Для инвестиций и модернизации просто нет средств.
имхо
cccp30000
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 19:31

Re: Стало відомо, скільки українських сімей звернулося по...

Субсидии в существующем виде это путь в никуда, те кто их создал это прекрасно понимают, но их доля в деребане бюджета настолько велика что будущее страны для "рэхворматоров" абсолютно безразлично...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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