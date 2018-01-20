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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 21 січ, 2018 20:15
Re: Стало відомо, скільки українських сімей звернулося по...
подняли комуналку? зрада! дали субсидии - тоже зрада епта! но субсидии получаеются меньше, чем раньше был убыток нафтогаза. так что правильное решение.
Додано: Нед 21 січ, 2018 20:18
Re: Стало відомо, скільки українських сімей звернулося по...
В Польщі субсидії вводились на 4 роки. В нас, схоже, на 40. І це не влада така, а люди, які біжать на субсидію, хоч би й на сто гривень.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Нед 21 січ, 2018 20:29
Правильно делают.
Black Jack - White Business
Додано: Пон 22 січ, 2018 05:14
cccp30000
Ну, если для вас элементарные удобства уже гири, тогда какой может идти разговор об эффективности капитализма. Выкидывайте его на свалку истории. Они интересно рассуждают. Им чтобы добавить в одном месте экономики нужно всегда отнять в другом. Допустим всю социалку обрежут, а вы сможете инвестировать. Вопрос: для чего, где гарантии, что уровень жизни вернется на текущий уровень, где гарантии успешности инвестиций, чтобы народ пожертвовал своим благополучием? А если они провалят инвестиции какую ответственность понесут? А что они делали 30 лет с развала Союза, если не инвестировали? Тока грабили? Ну так возьмите из награбленного эффективные собственники. Или они все 30 лет делали бизнес без прибыли?
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