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Стало відомо, скільки українських
сімей звернулося по...

Стало відомо, скільки українських сімей звернулося по...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 20:15

Re: Стало відомо, скільки українських сімей звернулося по...

подняли комуналку? зрада! дали субсидии - тоже зрада епта! но субсидии получаеются меньше, чем раньше был убыток нафтогаза. так что правильное решение.
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 20:18

Re: Стало відомо, скільки українських сімей звернулося по...

  antikkristall написав:Субсидии в существующем виде это путь в никуда, те кто их создал это прекрасно понимают, но их доля в деребане бюджета настолько велика что будущее страны для "рэхворматоров" абсолютно безразлично...

В Польщі субсидії вводились на 4 роки. В нас, схоже, на 40. І це не влада така, а люди, які біжать на субсидію, хоч би й на сто гривень.
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lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 20:29

  lapay написав:В Польщі субсидії вводились на 4 роки. В нас, схоже, на 40. І це не влада така, а люди, які біжать на субсидію, хоч би й на сто гривень.

Правильно делают.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 05:14

cccp30000
Ну, если для вас элементарные удобства уже гири, тогда какой может идти разговор об эффективности капитализма. Выкидывайте его на свалку истории. Они интересно рассуждают. Им чтобы добавить в одном месте экономики нужно всегда отнять в другом. Допустим всю социалку обрежут, а вы сможете инвестировать. Вопрос: для чего, где гарантии, что уровень жизни вернется на текущий уровень, где гарантии успешности инвестиций, чтобы народ пожертвовал своим благополучием? А если они провалят инвестиции какую ответственность понесут? А что они делали 30 лет с развала Союза, если не инвестировали? Тока грабили? Ну так возьмите из награбленного эффективные собственники. Или они все 30 лет делали бизнес без прибыли?
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