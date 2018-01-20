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Експерт розповів, скільки банків
відкрилося в Україні торік

Експерт розповів, скільки банків відкрилося в Україні торік
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 11:34

Експерт розповів, скільки банків відкрилося в Україні торік

Пропонуємо до обговорення:
Водночас не було відкрито жодного банку з іноземними інвестиціями.

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 11:34

между тем количество банков продолжает снижаться...
Cler
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 12:24

И какие это банки "открылись"?
gh78
 
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