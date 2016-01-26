Щоб заробити на життя, люди змушені їхати за кордон.
Дивися повний текст У гонитві за цінами: на що українцям вистачить зарплатної прибавки.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 21 січ, 2018 18:26
У гонитві за цінами: на що українцям вистачить...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У гонитві за цінами: на що українцям вистачить зарплатної прибавки.
Додано: Нед 21 січ, 2018 18:26
Никакого отношения к оттоку работников за границу повышения МЗП не имеют, а вот к сбору ЕСВ-ПДФЛ имеют
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
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