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У гонитві за цінами: на
що українцям вистачить...

У гонитві за цінами: на що українцям вистачить...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 18:26

У гонитві за цінами: на що українцям вистачить...

Пропонуємо до обговорення:
Щоб заробити на життя, люди змушені їхати за кордон.

Дивися повний текст У гонитві за цінами: на що українцям вистачить зарплатної прибавки.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 18:26

Никакого отношения к оттоку работников за границу повышения МЗП не имеют, а вот к сбору ЕСВ-ПДФЛ имеют
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
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