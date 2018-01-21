ХНУВС оголошує набір абітурієнтів із знанням арабської мови
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Форум Освіта в Україні та світі. Обговорюються питання освіти: куди піти вчитися на фінансові спеціальності, ліцеї, коледжі, вузи, а також обговорення тренінгів, семінарів та курсів, навчання, MBA, друга фінансова освіта.
????? Керівництво Національного Університету оголошує набір громадян, походженням з країн Близького Сходу, що постійно мешкають на території України та бажають вступити до лав Національної Гвардії України.