RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Ринок праці: резюме,
вакансії та освіта
/
Освіта в Україні та світі
/
ХНУВС оголошує набір абітурієнтів
із знанням арабської мови

ХНУВС оголошує набір абітурієнтів із знанням арабської мови
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум Освіта в Україні та світі. Обговорюються питання освіти: куди піти вчитися на фінансові спеціальності, ліцеї, коледжі, вузи, а також обговорення тренінгів, семінарів та курсів, навчання, MBA, друга фінансова освіта.
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 20:46

ХНУВС оголошує набір абітурієнтів із знанням арабської мови

?????
Керівництво Національного Університету оголошує набір громадян, походженням з країн Близького Сходу, що постійно мешкають на території України та бажають вступити до лав Національної Гвардії України.

Основні вимоги: вік — від 18 до 20 років, знання арабської та російської мови, добра фізична підготовка.
Запис абітурієнтів відкрита у приймальній Національного Університету.
http://www.univd.edu.ua/news_n/?id_doc_n=3350&lang=uk
??????
kerion
 
Повідомлень: 2
З нами з: 23.04.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Irina555, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ТОП-5 мобільних додатків для вивчення англійської мови
Пчёлка » П'ят 15 січ, 2016 14:27
2 2090
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 січ, 2016 13:16
ju-ju-ju-lka
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.