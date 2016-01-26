Раніше НБУ прогнозував отримання 2-х траншів від МВФ в першому і третьому кварталі 2018 року на загальну суму 3,5 млрд доларів.
Дивися повний текст Відсутність траншу від МВФ до липня буде свідчити про припинення програми - НБУ.
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Додано: Нед 21 січ, 2018 22:14
Відсутність траншу від МВФ до липня буде свідчити про...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Відсутність траншу від МВФ до липня буде свідчити про припинення програми - НБУ.
Додано: Нед 21 січ, 2018 22:14
Отсутствие транша будет свидетельствовать о том что Порошенко и Ко не приняли антикоррупционную реформу и занимаются обманом простых жителей Украины и Западных партнёров. Никаких чудес.
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