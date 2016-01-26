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Відсутність траншу від МВФ
до липня буде свідчити про...

Відсутність траншу від МВФ до липня буде свідчити про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 22:14

Відсутність траншу від МВФ до липня буде свідчити про...

Пропонуємо до обговорення:
Раніше НБУ прогнозував отримання 2-х траншів від МВФ в першому і третьому кварталі 2018 року на загальну суму 3,5 млрд доларів.

Дивися повний текст Відсутність траншу від МВФ до липня буде свідчити про припинення програми - НБУ.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 22:14

Отсутствие транша будет свидетельствовать о том что Порошенко и Ко не приняли антикоррупционную реформу и занимаются обманом простых жителей Украины и Западных партнёров. Никаких чудес.
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 23:22

Молодец. хоть одна людина розуміє що перед Украіной критичний момент та Мr. Порошенко з бандой на ґоре оказалсья просто такім самим бандитом як Mrs. Тімошенко, Янукович...етц.
panleszek1
 
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