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В УЗ заявили про істотне зниження податкового...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 21 січ, 2018 22:18
Пропонуємо до обговорення:
У зв'язку зі скороченням ставок земельного податку та скасуванням акцизу на дизельне пальне для локомотивів і всюдихідної техніки податкове навантаження на "Укрзалізницю" скоротиться щонайменше на 2,4 млрд грн.
Дивися повний текст В УЗ заявили про істотне зниження податкового навантаження в 2018 році
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Додано: Нед 21 січ, 2018 22:18
Они украли недавно 2.5 ярда на покупке левого оборудования - списали деньги, а теперь мы ещё дотируем - охренеть
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