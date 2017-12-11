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В УЗ заявили про істотне
зниження податкового...

В УЗ заявили про істотне зниження податкового...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 22:18

В УЗ заявили про істотне зниження податкового...

Пропонуємо до обговорення:
У зв'язку зі скороченням ставок земельного податку та скасуванням акцизу на дизельне пальне для локомотивів і всюдихідної техніки податкове навантаження на "Укрзалізницю" скоротиться щонайменше на 2,4 млрд грн.

Дивися повний текст В УЗ заявили про істотне зниження податкового навантаження в 2018 році.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 22:18

Они украли недавно 2.5 ярда на покупке левого оборудования - списали деньги, а теперь мы ещё дотируем - охренеть
anton_gms
 
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