Як поінформували в АМПУ, найбільше зростання вантажообігу продемонстрував морський порт «Южний»
Дивися повний текст Кількість морпортів-мільйонників зросла до десяти.
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Додано: Нед 21 січ, 2018 22:31
Кількість морпортів-мільйонників зросла до десяти
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Дивися повний текст Кількість морпортів-мільйонників зросла до десяти.
Додано: Нед 21 січ, 2018 22:31
Хоть плачь. Радуются росту перевалки по массе. Это значит - больше сырья вывезли. Радостно было бы, если бы по стоимости прирост был ощутимый... Особенно по добавленной
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