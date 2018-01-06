RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кількість морпортів-мільйонників
зросла до десяти

Кількість морпортів-мільйонників зросла до десяти
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 22:31

Кількість морпортів-мільйонників зросла до десяти

Пропонуємо до обговорення:
Як поінформували в АМПУ, найбільше зростання вантажообігу продемонстрував морський порт «Южний»

Дивися повний текст Кількість морпортів-мільйонників зросла до десяти.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79460
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 22:31

Хоть плачь. Радуются росту перевалки по массе. Это значит - больше сырья вывезли. Радостно было бы, если бы по стоимости прирост был ощутимый... Особенно по добавленной
max_us_ua
 
Заблокований
Повідомлень: 2421
З нами з: 17.11.08
Подякував: 295 раз.
Подякували: 232 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кількість інтернет-користувачів в Україні скоротилася
R2 » П'ят 19 січ, 2018 12:56
2 137
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 січ, 2018 10:22
Watcher
Підраховано кількість поліцейських в Україні
R2 » Вів 09 січ, 2018 11:33
1 276
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 січ, 2018 11:33
megabrualdeath
Укрзалізниця збільшить кількість кас через попит на...
R2 » Суб 06 січ, 2018 00:09
1 278
Переглянути останнє повідомлення
Суб 06 січ, 2018 00:09
Тракторист
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (3323)
22.01.2018 00:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.