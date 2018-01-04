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Як зміниться робота лікарів
у 2018 році в зв'язку з...

Як зміниться робота лікарів у 2018 році в зв'язку з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 23:16

Як зміниться робота лікарів у 2018 році в зв'язку з...

Пропонуємо до обговорення:
Серед іншого реформа передбачає відмову від тарифних сіток.

Дивися повний текст Як зміниться робота лікарів у 2018 році в зв'язку з реформою: п'ять важливих нюансів.
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 23:16

Нашел в статье только общие фразы. Но вот это "Созданы условия для гибкого определения заработной платы" - хит. Совок живет и будет жить. Я понимаю - отработала бы система пару лет, хоть полгода, тогда можно оценивать. А так - это как написать пост в соцсети и сразу поставить под ним лайк
max_us_ua
 
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