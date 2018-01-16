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Через два роки відновлювана енергія стане дешевшою від...
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Додано: Пон 22 січ, 2018 06:04
Пропонуємо до обговорення:
Глава Міжнародного агентства відновлюваних джерел енергії на саміті в Абу-Дабі оприлюднив доповідь, згідно з якою вже через два роки всі види відновлюваної енергії будуть дешевші від електрики, яку отримують шляхом спалювання викопного палива.
Дивися повний текст Через два роки відновлювана енергія стане дешевшою від традиційної
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Додано: Пон 22 січ, 2018 06:04
Основная проблема "зеленой энергии" - заключается не в стоимости. Богатые страны могут позволить себе платить больше. Главная сложность во внедрении зеленки заключается в "качестве энергии" (читай нестабильности производства), а вот эту проблему пока эффективно решить не удается. Боюсь, все эти прогнозы, типа: "к 35 году полностью перейдем на альтернативную энергетику", чересчур оптимистичны.
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Radon
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Додано: Пон 22 січ, 2018 09:15
Radon написав:
Основная проблема "зеленой энергии" - заключается не в стоимости. Богатые страны могут позволить себе платить больше. Главная сложность во внедрении зеленки заключается в "качестве энергии" (читай нестабильности производства), а вот эту проблему пока эффективно решить не удается. Боюсь, все эти прогнозы, типа: "к 35 году полностью перейдем на альтернативную энергетику", чересчур оптимистичны.
Згоден, але йде мова про заміщення викопної енергетики зеленою. АЕС, як джерело стабільної генерації , ніхто не закриває. ГАЕС для ГЕС будуються повним ходом (Ташлицька, Канівська ін). Powerbank Маска забезпечує Австралію на пару з вітровою енергетикою. Зараз будують теж саме в Європі, здається в Австрії. Світ не стоїть на місці.
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Додано: Пон 22 січ, 2018 10:07
Radon написав:
Основная проблема "зеленой энергии" - заключается не в стоимости. Богатые страны могут позволить себе платить больше. Главная сложность во внедрении зеленки заключается в "качестве энергии" (читай нестабильности производства), а вот эту проблему пока эффективно решить не удается. Боюсь, все эти прогнозы, типа: "к 35 году полностью перейдем на альтернативную энергетику", чересчур оптимистичны.
Все-таки, основна проблема у вартості. Зелену енергію можна довгостроково зберігати у вигляді водню чи зрідженного повітря, але з ККД десь 50%. Коли зелена енергія стане в 3-5 раз дешевше за викопну, то вона зможе її повністю витіснити. Але це буде не скоро, до 50 років.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Пон 22 січ, 2018 12:45
что бы делать такие выводы надо оценивать не стоимость энергии а её себестоимость...
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Додано: Пон 22 січ, 2018 19:56
sdmitruk написав: Radon написав:
Основная проблема "зеленой энергии" - заключается не в стоимости. Богатые страны могут позволить себе платить больше. Главная сложность во внедрении зеленки заключается в "качестве энергии" (читай нестабильности производства), а вот эту проблему пока эффективно решить не удается. Боюсь, все эти прогнозы, типа: "к 35 году полностью перейдем на альтернативную энергетику", чересчур оптимистичны.
Згоден, але йде мова про заміщення викопної енергетики зеленою. АЕС, як джерело стабільної генерації , ніхто не закриває. ГАЕС для ГЕС будуються повним ходом (Ташлицька, Канівська ін). Powerbank Маска забезпечує Австралію на пару з вітровою енергетикою. Зараз будують теж саме в Європі, здається в Австрії. Світ не стоїть на місці.
АЭС не способны быстро снижать и набирать мощность. Под потребителей подстраиваются ГАЕС и ТЕС.
Заменить ТЕС могут только аккумуляторные парки, которые будут отдавать электроэнергию на пиках.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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