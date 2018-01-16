RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Через два роки відновлювана
енергія стане дешевшою від...

Через два роки відновлювана енергія стане дешевшою від...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 06:04

Через два роки відновлювана енергія стане дешевшою від...

Пропонуємо до обговорення:
Глава Міжнародного агентства відновлюваних джерел енергії на саміті в Абу-Дабі оприлюднив доповідь, згідно з якою вже через два роки всі види відновлюваної енергії будуть дешевші від електрики, яку отримують шляхом спалювання викопного палива.

Дивися повний текст Через два роки відновлювана енергія стане дешевшою від традиційної.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79480
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 06:04

Основная проблема "зеленой энергии" - заключается не в стоимости. Богатые страны могут позволить себе платить больше. Главная сложность во внедрении зеленки заключается в "качестве энергии" (читай нестабильности производства), а вот эту проблему пока эффективно решить не удается. Боюсь, все эти прогнозы, типа: "к 35 году полностью перейдем на альтернативную энергетику", чересчур оптимистичны.
Radon
 
Повідомлень: 849
З нами з: 30.07.11
Подякував: 20 раз.
Подякували: 166 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 09:15

  Radon написав:Основная проблема "зеленой энергии" - заключается не в стоимости. Богатые страны могут позволить себе платить больше. Главная сложность во внедрении зеленки заключается в "качестве энергии" (читай нестабильности производства), а вот эту проблему пока эффективно решить не удается. Боюсь, все эти прогнозы, типа: "к 35 году полностью перейдем на альтернативную энергетику", чересчур оптимистичны.

Згоден, але йде мова про заміщення викопної енергетики зеленою. АЕС, як джерело стабільної генерації , ніхто не закриває. ГАЕС для ГЕС будуються повним ходом (Ташлицька, Канівська ін). Powerbank Маска забезпечує Австралію на пару з вітровою енергетикою. Зараз будують теж саме в Європі, здається в Австрії. Світ не стоїть на місці.
sdmitruk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 260
З нами з: 11.09.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 10:07

Re: Через два роки відновлювана енергія стане дешевшою від..

  Radon написав:Основная проблема "зеленой энергии" - заключается не в стоимости. Богатые страны могут позволить себе платить больше. Главная сложность во внедрении зеленки заключается в "качестве энергии" (читай нестабильности производства), а вот эту проблему пока эффективно решить не удается. Боюсь, все эти прогнозы, типа: "к 35 году полностью перейдем на альтернативную энергетику", чересчур оптимистичны.

Все-таки, основна проблема у вартості. Зелену енергію можна довгостроково зберігати у вигляді водню чи зрідженного повітря, але з ККД десь 50%. Коли зелена енергія стане в 3-5 раз дешевше за викопну, то вона зможе її повністю витіснити. Але це буде не скоро, до 50 років.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 4744
З нами з: 01.08.15
Подякував: 654 раз.
Подякували: 792 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 12:45

что бы делать такие выводы надо оценивать не стоимость энергии а её себестоимость...
Тракторист
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 3144
З нами з: 06.08.08
Подякував: 154 раз.
Подякували: 478 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 19:56

  sdmitruk написав:
  Radon написав:Основная проблема "зеленой энергии" - заключается не в стоимости. Богатые страны могут позволить себе платить больше. Главная сложность во внедрении зеленки заключается в "качестве энергии" (читай нестабильности производства), а вот эту проблему пока эффективно решить не удается. Боюсь, все эти прогнозы, типа: "к 35 году полностью перейдем на альтернативную энергетику", чересчур оптимистичны.

Згоден, але йде мова про заміщення викопної енергетики зеленою. АЕС, як джерело стабільної генерації , ніхто не закриває. ГАЕС для ГЕС будуються повним ходом (Ташлицька, Канівська ін). Powerbank Маска забезпечує Австралію на пару з вітровою енергетикою. Зараз будують теж саме в Європі, здається в Австрії. Світ не стоїть на місці.

АЭС не способны быстро снижать и набирать мощность. Под потребителей подстраиваются ГАЕС и ТЕС.
Заменить ТЕС могут только аккумуляторные парки, которые будут отдавать электроэнергию на пиках.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2238
З нами з: 27.02.09
Подякував: 182 раз.
Подякували: 432 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Грйс-мэн і 17 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
АМКУ відкрив справу через зростання цін на бензин
R2 » Сер 17 січ, 2018 09:40
4 259
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 січ, 2018 13:35
mymaker2013
Допомога союзників НАТО Україні за останні три роки... 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Сер 17 січ, 2018 06:21
42 1755
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 січ, 2018 13:09
yarg
Киянину заплатили 37 тисяч через яму на дорозі
R2 » Вів 16 січ, 2018 18:47
2 254
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 січ, 2018 21:13
max_us_ua
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (8657)
22.01.2018 20:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.