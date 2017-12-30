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Huawei перетворить одне з міст
Німеччини на «розумний»...

Huawei перетворить одне з міст Німеччини на «розумний»...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 06:41

Huawei перетворить одне з міст Німеччини на «розумний»...

Пропонуємо до обговорення:
Мерія Дуйсбурга (Німеччина) і компанія Huawei підписали протокол про наміри для спільної роботи над проектом «розумного» міста.

Дивися повний текст Huawei перетворить одне з міст Німеччини на «розумний» мегаполіс.
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