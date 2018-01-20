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Україна планує заарештувати
власність Газпрому за кордоном

Україна планує заарештувати власність Газпрому за кордоном
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  #123>
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 09:15

Україна планує заарештувати власність Газпрому за кордоном

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство юстиції планує скористатися послугами юридичних радників.

Дивися повний текст Україна планує заарештувати власність Газпрому за кордоном.
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 09:15

Нафтогаз хотел газ закупать, Минэнерго - было против, Минюст - вообще за арест активов. Эти люди вообще в одной упряжке?
lenta19
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 09:33

Имущество Газпрома на территории Украины - газ. Словакия смогла арестовать, но эти товарищи будут ходить вокруг газопроводов и усиленно искать иущество Газпрома.
имхо
cccp30000
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 09:53

Re: Україна планує заарештувати власність Газпрому за кордон

  lenta19 написав:Нафтогаз хотел газ закупать, Минэнерго - было против, Минюст - вообще за арест активов. Эти люди вообще в одной упряжке?

Украина -свободная страна! А плюрализм мнений - признак развитой демократии!
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 10:10

Re: Україна планує заарештувати власність Газпрому за кордон

  cccp30000 написав:Имущество Газпрома на территории Украины - газ.

Одне маленьке запитання - а в якому саме місці на карті України газпром зберігає свій газ? ;)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 10:11

Re: власність Газпрому за кордоном

А вна Украине не планируется арест собственности Газпрома?..
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 10:20

  sal написав:А вна Украине не планируется арест собственности Газпрома?..

Чукча не чітатель?
Шкляр розповів, що уряд зробив усі необхідні дії для пошуку майна “Газпрому” на території України. Такого не було виявлено.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 10:22

полагаю, следует отправить победоносный флот арестовывать трубы в морях, которыми подлый Газпром хитро обходит Украину
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 10:37

Re: не читатель

  lapay написав:Шкляр рассказал, что правительство провело все необходимые действия для поиска имущества “Газпрома” на территории Украины. Такового не было обнаружено.

А какие тогда у Украины отношения с Газпромом, если вна Украине у Газпрома ничего нет?..
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 10:42

Re: Україна планує заарештувати власність Газпрому за кордон

  sal написав:А какие тогда у Украины отношения с Газпромом, если вна Украине у Газпрома ничего нет?..

Крім України є ще й інші країни і міжнародне право.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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