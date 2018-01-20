Міністерство юстиції планує скористатися послугами юридичних радників.
Дивися повний текст Україна планує заарештувати власність Газпрому за кордоном.
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Додано: Пон 22 січ, 2018 09:15
Україна планує заарештувати власність Газпрому за кордоном
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна планує заарештувати власність Газпрому за кордоном.
Додано: Пон 22 січ, 2018 09:15
Нафтогаз хотел газ закупать, Минэнерго - было против, Минюст - вообще за арест активов. Эти люди вообще в одной упряжке?
Додано: Пон 22 січ, 2018 09:33
Имущество Газпрома на территории Украины - газ. Словакия смогла арестовать, но эти товарищи будут ходить вокруг газопроводов и усиленно искать иущество Газпрома.
имхо
Додано: Пон 22 січ, 2018 09:53
Re: Україна планує заарештувати власність Газпрому за кордон
Додано: Пон 22 січ, 2018 10:10
Re: Україна планує заарештувати власність Газпрому за кордон
Одне маленьке запитання - а в якому саме місці на карті України газпром зберігає свій газ?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Пон 22 січ, 2018 10:11
Re: власність Газпрому за кордоном
А вна Украине не планируется арест собственности Газпрома?..
Додано: Пон 22 січ, 2018 10:20
Чукча не чітатель?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Пон 22 січ, 2018 10:22
полагаю, следует отправить победоносный флот арестовывать трубы в морях, которыми подлый Газпром хитро обходит Украину
Додано: Пон 22 січ, 2018 10:37
Re: не читатель
Додано: Пон 22 січ, 2018 10:42
Re: Україна планує заарештувати власність Газпрому за кордон
Крім України є ще й інші країни і міжнародне право.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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