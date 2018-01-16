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Україна планує заарештувати
власність Газпрому за кордоном

Україна планує заарештувати власність Газпрому за кордоном
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 14:01

Re: Україна планує заарештувати власність Газпрому за кордон

  Аудитор написав:О, как... Но это же противоречит неоднократным заявлениям Правительства Украины, что прокладка Газпромом новых трубопроводов продиктовано политикой, а не экономикой.

Газпром і все запоребриком неоднарозово тріщали про крадіжки російського газу. Яка може бути об'єктивність у ворогуючих країн?
От об'єктивний аналіз: http://www.dw.com/ru/%D0%B0%D0%BD%D0%B0 ... a-40732088
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 14:05

Re: Україна планує заарештувати власність Газпрому за кордон

  Criticus написав:Отвечу вам вопросом на вопрос - а что мешает развитию инфраструктуры сейчас, когда цены уже кусаются?

Правда здесь в том, что это вопрос яйца и курицы, на который не может быть однозначного ответа. Что должны быть первым/что вторым - дискуссия бессмысленна. Нужно и то, и то другое одновременно.

Но "великие реформаторы' решили по-простому - издали указ о том, что сначала была курица. И точка!

Так, тільки одним підвищенням тарифів неможливо кардинально зменшити споживання газу населенням. Треба, одночасно, проводити модернізацію через більш доступні теплі кредити. Але тарифи завжди йдуть попереду, не ми перші.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 15:03

Одно только непонятно, когда у правительства и властей появится программа по подъему и развитию экономики? Четыре года поисков - начинали с поиска золотого батона, затем лярды яныка и ко, теперь имущество Газпрома... Мне одному это напоминает поиски Эльдорадо? На одних представлениях в стиле "Дю Солей" можно заработать только себе на карман. А народ? А страна? Патриотами которой они все так любят прикидываться. Кстати, как там Янтарная республика поживает? Уже все с ней нормальды?)
Jack Reacher
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 15:05

  lapay написав: Так, тільки одним підвищенням тарифів неможливо кардинально зменшити споживання газу населенням. Треба, одночасно, проводити модернізацію через більш доступні теплі кредити. Але тарифи завжди йдуть попереду, не ми перші.

А также уменьшением населения, закрытием предприятий и уменьшением объемов производства. И через пару лет таких реформ и сами начнем газ в Европу продавать
Jack Reacher
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 15:41

Re: Україна планує заарештувати власність Газпрому за кордон

  Тракторист написав:а вы ещё верите этим балаболам?...

Согласен, газпром реально балаболы.
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 16:51

Re: когда

  Jack Reacher написав:Четыре года поисков - начинали с поиска золотого батона, затем лярды яныка и ко, теперь имущество Газпрома...

Поговаривают, нашли золотую лопату и икону с Порошенко и семейством..
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 18:21

  Тракторист написав:наше руководство следовало бы проверить на вменяемость...


Ваше уже давно проверено. И давно признано невменяемым.
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 19:54

А хоть кто-нибудь интересовался, как комментирует РФ результат по иску Нафтогаза к Газпрому в Стокгольмский арбитражный суд. Они считают, что это их победа, поэтому и не подают аппеляцию на вынесенное решение. И где же правда?
MacKenzie
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 19:59

Re: Україна планує заарештувати власність Газпрому за кордон

  MacKenzie написав:Они считают, что это их победа, поэтому и не подают аппеляцию на вынесенное решение.

Я б сказав, що нищівна перемога. Заявляли на 56, присудили 2. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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