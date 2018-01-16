Україна планує заарештувати власність Газпрому за кордоном

Газпром і все запоребриком неоднарозово тріщали про крадіжки російського газу. Яка може бути об'єктивність у ворогуючих країн?
От об'єктивний аналіз:
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Додано: Пон 22 січ, 2018 14:01
Re: Україна планує заарештувати власність Газпрому за кордон
Газпром і все запоребриком неоднарозово тріщали про крадіжки російського газу. Яка може бути об'єктивність у ворогуючих країн?
От об'єктивний аналіз:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Пон 22 січ, 2018 14:05
Re: Україна планує заарештувати власність Газпрому за кордон
Так, тільки одним підвищенням тарифів неможливо кардинально зменшити споживання газу населенням. Треба, одночасно, проводити модернізацію через більш доступні теплі кредити. Але тарифи завжди йдуть попереду, не ми перші.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Пон 22 січ, 2018 15:03
Одно только непонятно, когда у правительства и властей появится программа по подъему и развитию экономики? Четыре года поисков - начинали с поиска золотого батона, затем лярды яныка и ко, теперь имущество Газпрома... Мне одному это напоминает поиски Эльдорадо? На одних представлениях в стиле "Дю Солей" можно заработать только себе на карман. А народ? А страна? Патриотами которой они все так любят прикидываться. Кстати, как там Янтарная республика поживает? Уже все с ней нормальды?)
Додано: Пон 22 січ, 2018 15:05
А также уменьшением населения, закрытием предприятий и уменьшением объемов производства. И через пару лет таких реформ и сами начнем газ в Европу продавать
Додано: Пон 22 січ, 2018 15:41
Re: Україна планує заарештувати власність Газпрому за кордон
Додано: Пон 22 січ, 2018 16:51
Re: когда
Додано: Пон 22 січ, 2018 18:21
Ваше уже давно проверено. И давно признано невменяемым.
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Додано: Пон 22 січ, 2018 19:54
А хоть кто-нибудь интересовался, как комментирует РФ результат по иску Нафтогаза к Газпрому в Стокгольмский арбитражный суд. Они считают, что это их победа, поэтому и не подают аппеляцию на вынесенное решение. И где же правда?
Додано: Пон 22 січ, 2018 19:59
Re: Україна планує заарештувати власність Газпрому за кордон
Я б сказав, що нищівна перемога. Заявляли на 56, присудили 2.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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