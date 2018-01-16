Україна планує заарештувати власність Газпрому за кордоном

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Додано: Пон 22 січ, 2018 23:37
Re: Україна планує заарештувати власність Газпрому за кордон
А 2+ миллиарда от 22 декабря уже Газпрому выплатили? там 40 лямов в день пени одной капает..
Додано: Вів 23 січ, 2018 00:11
Тут все зависит от того какая у кого память. Если память как у рыбок то конечно перемога - снизили то "долг" с "56 до 2". А если реально то - изначально иск Газпрома был на 4,5млрд, после чего Нафтогаз подал абсурдный встречный иск на что Газпром ответил тем же абсурдом на оплату некупленного газа.
По первичному иску Газпром говорил о 1.4 млрд за ноябрь-декабрь 2013 года и $3 млрд - за апрель-май 2014 года. Нафтогаз указывал что все оплатил, по цене 268,5 и никому ничего не должен.
В итоге арбитраж сказал что ноябрь-декабрь 2013 года должны в полном объеме (зрада), за апрель-май пересчитать по цене 352 (ганебна перемога). Итого Нафтогаз остался должен 2 млрд
А кто выиграл решать каждый должен сам, однозначный ответ тут может быть только у порохоботов
Рад что не приходится общаться со скупыми на ум порохоботами вроде Sommer'а... и ущербом myshapiton
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