Україна планує заарештувати власність Газпрому за кордоном

Додано: Вів 23 січ, 2018 00:11

MacKenzie написав: А хоть кто-нибудь интересовался, как комментирует РФ результат по иску Нафтогаза к Газпрому в Стокгольмский арбитражный суд. Они считают, что это их победа, поэтому и не подают аппеляцию на вынесенное решение. И где же правда? А хоть кто-нибудь интересовался, как комментирует РФ результат по иску Нафтогаза к Газпрому в Стокгольмский арбитражный суд. Они считают, что это их победа, поэтому и не подают аппеляцию на вынесенное решение. И где же правда?

Тут все зависит от того какая у кого память. Если память как у рыбок то конечно перемога - снизили то "долг" с "56 до 2". А если реально то - изначально иск Газпрома был на 4,5млрд, после чего Нафтогаз подал абсурдный встречный иск на что Газпром ответил тем же абсурдом на оплату некупленного газа.По первичному иску Газпром говорил о 1.4 млрд за ноябрь-декабрь 2013 года и $3 млрд - за апрель-май 2014 года. Нафтогаз указывал что все оплатил, по цене 268,5 и никому ничего не должен.В итоге арбитраж сказал что ноябрь-декабрь 2013 года должны в полном объеме (зрада), за апрель-май пересчитать по цене 352 (ганебна перемога). Итого Нафтогаз остался должен 2 млрдА кто выиграл решать каждый должен сам, однозначный ответ тут может быть только у порохоботов