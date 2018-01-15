Таку думку висловив заступник голови КМДА Дмитро Давтян.
Дивися повний текст Обмеження швидкості: водіям зроблять поблажки.
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Додано: Пон 22 січ, 2018 09:43
Обмеження швидкості: водіям зроблять поблажки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Обмеження швидкості: водіям зроблять поблажки.
Додано: Пон 22 січ, 2018 09:43
Когда пытаешься ехать по Киеву 50, такое впечатление, что ты один такой (ур**) на дороге... и тебя все ненавидят.
Додано: Пон 22 січ, 2018 10:07
Очень часто на ринге били по голове.... Результат на лицо... Городские улицы городов Европы достаточно узкие, не считая некоторых, по которым 50 км/ч более чем достаточно - Польша, Германия, Голландия, Прибалтика - личный опыт - у нас ПРОСПЕКТЫ, так что мдас..... боксёр, где ваша элементарная логика, уж не говорю об арифметике...
Додано: Пон 22 січ, 2018 10:22
заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян БОКСЁР?
Додано: Пон 22 січ, 2018 10:22
Вчера ехал 70, обогнала маршрутка (ехала 80) и в левый ряд с таким скоростным режимом лучше не вставать. На проспектах где люди не пересекают дорогу все 100 едут и это куда безопаснее чем 30-40 на узких и заставленных машинами улочках.
Думать нужно где и какой скоростной режим устанавливать, на многих участках дорог уже столько ям, что я больше 50 и сам не поеду даже если никого не будет в поле зрения.
Додано: Пон 22 січ, 2018 10:44
Re: Обмеження швидкості: водіям зроблять поблажки
цель снижения скорости - наполенение бюджета!
у меня все.
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Додано: Пон 22 січ, 2018 10:59
Slon_Nosov
Не только. Есть еще необходимость соблюдать подписанные международные договора.
Додано: Пон 22 січ, 2018 11:26
А давайте без пустословства в каком международном договоре это указано? Или может быть там так же указано какие должны быть административные штрафы, в Евро? Не надо путать чисто внутренние дела страны. В большинстве стран Европы в населённых пунктах, действительно, ограничение в 50 км. А вот за его пределами тут кто как хочет так и устанавливает. Так почему же тогда у всех не одинаково, если это в "международном договоре" ?
Бiда України в тому, що нею керують тi, кому вона не потрібна. Михайло Грушевський.
Додано: Пон 22 січ, 2018 12:00
Додано: Пон 22 січ, 2018 12:09
Доктор Хлус
Так и у нас штрафы не евро устанавливают. И режим скорости будет необязательно идентичный какой-то модели. Тоже будет свой, но общий посыл такой: "ПДД Украины должны быть приближены к ПДД ЕС". Про техосмотр тоже не забывайте - будет.
Про то, в каком договоре это указано, думаю можно не уточнять.
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