Обмеження швидкості: водіям зроблять поблажки

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Всюдиносапхайчик написав:авилах та Законах? Чи Ви з тих, хто каже: "нехай вони нам спочатку...." Так все життя можна пробути
я вам придумаю закон по которому передвигаться можно только прыгая на одной ноге, тоже смиритесь? ладно бы законы физики соблюдать принуждали, а не то что некая группа лиц с собственной неприкосновенностью придумывает для других. сильно нужно ограничить скорость? так почему производителю же не ограничить электроникой автомобиля, например, режим "город-50км/ч" и режим "трасса 110км/ч"? почему ставят отсекатель в большинстве автомобилях на 250км/ч, а на 50 и 110 нет? к чему рекламный параметр разгон в сек до 100 км/ч?
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Всюдиносапхайчик написав:авилах та Законах? Чи Ви з тих, хто каже: "нехай вони нам спочатку...." Так все життя можна пробути
я вам придумаю закон по которому передвигаться можно только прыгая на одной ноге, тоже смиритесь? ладно бы законы физики соблюдать принуждали, а не то что некая группа лиц с собственной неприкосновенностью придумывает для других. сильно нужно ограничить скорость? так почему производителю же не ограничить электроникой автомобиля, например, режим "город-50км/ч" и режим "трасса 110км/ч"? почему ставят отсекатель в большинстве автомобилях на 250км/ч, а на 50 и 110 нет? к чему рекламный параметр разгон в сек до 100 км/ч?
Смешались в кучу кони, люди...
1. До 100 км/ч можно разгоняться легально много где. Вот для этого и публикуются данные. Да и в-целом данный показатель не обязывает Вас рагоняться до 100. Можно и до 50. Но, выбирая авто, Вы знаете, что авто, которое разгоняется до 100 за 3 сек. - явно быстрее, чем то, которое за 15 сек. 2. Пример про 250 - вообще не в тему. Это как раз и есть пример, когда производители ограничили потребителя на этапе создания авто. Причем, заметьте, производители немецкие (не все к тому же) в стране, где есть безлимитные участки на автобанах. 3. Ну и напоследок цитата "В 2020 году на каждом автомобиле, который будет продаваться на территории Евросоюза, должна стоять система принудительного ограничения скорости (ISA). С таким предложением выступила Европейская комиссия по безопасности на транспорте (ETSC). Этот прибор будет ограничивать скорость автомобиля до максимально возможной на конкретном участке дороги". Так что учитесь прыгать на одной ноге)
Всюдиносапхайчик написав:авилах та Законах? Чи Ви з тих, хто каже: "нехай вони нам спочатку...." Так все життя можна пробути
я вам придумаю закон по которому передвигаться можно только прыгая на одной ноге, тоже смиритесь? ладно бы законы физики соблюдать принуждали, а не то что некая группа лиц с собственной неприкосновенностью придумывает для других. сильно нужно ограничить скорость? так почему производителю же не ограничить электроникой автомобиля, например, режим "город-50км/ч" и режим "трасса 110км/ч"? почему ставят отсекатель в большинстве автомобилях на 250км/ч, а на 50 и 110 нет? к чему рекламный параметр разгон в сек до 100 км/ч?
Мені не треба нічого придумувати. Є правила, Закони - дотримуйтеся. Чи вам слабо?
Швидкість треба обмежити, бо безвідповідальні водії калічать інших людей. Технічні параметри автомобілів / виробників тут не доречні. Швидкість, вища за 50 км/год може бути дозволена на проспектах та трирядних дорогах у кожен бік, за умови відсутності на них світлофорів та наземних пішохідних переходів.
pimki написав:Очень часто на ринге били по голове.... Результат на лицо... Городские улицы городов Европы достаточно узкие, не считая некоторых, по которым 50 км/ч более чем достаточно - Польша, Германия, Голландия, Прибалтика - личный опыт - у нас ПРОСПЕКТЫ, так что мдас..... боксёр, где ваша элементарная логика, уж не говорю об арифметике...
заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян БОКСЁР?
это он о себе. авансовое оправдание за нелепый комментарий