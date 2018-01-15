Обмеження швидкості: водіям зроблять поблажки

Додано: Пон 22 січ, 2018 14:25

Slon_Nosov написав: Всюдиносапхайчик написав: авилах та Законах? Чи Ви з тих, хто каже: "нехай вони нам спочатку...." Так все життя можна пробути авилах та Законах? Чи Ви з тих, хто каже: "нехай вони нам спочатку...."Так все життя можна пробути



я вам придумаю закон по которому передвигаться можно только прыгая на одной ноге, тоже смиритесь? ладно бы законы физики соблюдать принуждали, а не то что некая группа лиц с собственной неприкосновенностью придумывает для других.

сильно нужно ограничить скорость? так почему производителю же не ограничить электроникой автомобиля, например, режим "город-50км/ч" и режим "трасса 110км/ч"?

почему ставят отсекатель в большинстве автомобилях на 250км/ч, а на 50 и 110 нет?

к чему рекламный параметр разгон в сек до 100 км/ч? я вам придумаю закон по которому передвигаться можно только прыгая на одной ноге, тоже смиритесь? ладно бы законы физики соблюдать принуждали, а не то что некая группа лиц с собственной неприкосновенностью придумывает для других.сильно нужно ограничить скорость? так почему производителю же не ограничить электроникой автомобиля, например, режим "город-50км/ч" и режим "трасса 110км/ч"?почему ставят отсекатель в большинстве автомобилях на 250км/ч, а на 50 и 110 нет?к чему рекламный параметр разгон в сек до 100 км/ч?

Смешались в кучу кони, люди...1. До 100 км/ч можно разгоняться легально много где. Вот для этого и публикуются данные. Да и в-целом данный показатель не обязывает Вас рагоняться до 100. Можно и до 50. Но, выбирая авто, Вы знаете, что авто, которое разгоняется до 100 за 3 сек. - явно быстрее, чем то, которое за 15 сек.2. Пример про 250 - вообще не в тему. Это как раз и есть пример, когда производители ограничили потребителя на этапе создания авто. Причем, заметьте, производители немецкие (не все к тому же) в стране, где есть безлимитные участки на автобанах.3. Ну и напоследок цитата "В 2020 году на каждом автомобиле, который будет продаваться на территории Евросоюза, должна стоять система принудительного ограничения скорости (ISA). С таким предложением выступила Европейская комиссия по безопасности на транспорте (ETSC). Этот прибор будет ограничивать скорость автомобиля до максимально возможной на конкретном участке дороги".Так что учитесь прыгать на одной ноге)