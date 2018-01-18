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Україна експортувала
вина на $31 млн

Україна експортувала вина на $31 млн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 09:46

Україна експортувала вина на $31 млн

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані Державної служби статистики України.

Дивися повний текст Україна експортувала вина на $31 млн.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 09:46

Кто-нибудь может порекомендовать производителя украинского вина?
Не "буквы"... а пить...
serg_vronsky
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 09:47

Re: Україна експортувала вина на $31 млн

serg_vronsky написав:Кто-нибудь может порекомендовать производителя украинского вина?
Не "буквы"... а пить...
Колонист
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 09:54

  Faceless написав:Колонист

Это - торговая марка?
serg_vronsky
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 09:58

Re: Україна експортувала вина на $31 млн

serg_vronsky написав:
  Faceless написав:Колонист

Это - торговая марка?
Да. https://m.rozetka.com.ua/catalog/4594285/producer=kolonist/?gclid=EAIaIQobChMI2MbOv4zr2AIVz53tCh2NxAjlEAAYASAAEgIwtPD_BwE
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 10:09

serg_vronsky

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