Про це свідчать дані Державної служби статистики України.
Дивися повний текст Україна експортувала вина на $31 млн.
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Додано: Пон 22 січ, 2018 09:46
Україна експортувала вина на $31 млн
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна експортувала вина на $31 млн.
Додано: Пон 22 січ, 2018 09:46
Кто-нибудь может порекомендовать производителя украинского вина?
Не "буквы"... а пить...
Додано: Пон 22 січ, 2018 09:47
Re: Україна експортувала вина на $31 млн
Колонист
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Пон 22 січ, 2018 09:58
Re: Україна експортувала вина на $31 млн
Да.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Пон 22 січ, 2018 10:09
serg_vronsky
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