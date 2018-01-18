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Порошенко увійшов до топ-10
найбагатших учасників форуму...

Порошенко увійшов до топ-10 найбагатших учасників форуму...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 10:06

Порошенко увійшов до топ-10 найбагатших учасників форуму...

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Петро Порошенко потрапив до списку топ-10 найбагатших учасників економічного форуму в Давосі

Дивися повний текст Порошенко увійшов до топ-10 найбагатших учасників форуму в Давосі – ЗМІ.
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Эх, немного до Трампа не дотянули... ну ничего, до выборов еще целый год :)
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