Президент України Петро Порошенко потрапив до списку топ-10 найбагатших учасників економічного форуму в Давосі
Дивися повний текст Порошенко увійшов до топ-10 найбагатших учасників форуму в Давосі – ЗМІ.
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Додано: Пон 22 січ, 2018 10:06
Порошенко увійшов до топ-10 найбагатших учасників форуму...
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Дивися повний текст Порошенко увійшов до топ-10 найбагатших учасників форуму в Давосі – ЗМІ.
Додано: Сер 24 січ, 2018 00:49
Эх, немного до Трампа не дотянули... ну ничего, до выборов еще целый год :)
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