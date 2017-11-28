Експерти автомобільного ринку склали список електрокарів, які є бюджетними.
Дивися повний текст Топ-5 найдешевших електромобілів, про які мало хто знає.
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Додано: Пон 22 січ, 2018 10:50
Топ-5 найдешевших електромобілів, про які мало хто знає
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Дивися повний текст Топ-5 найдешевших електромобілів, про які мало хто знає.
Додано: Пон 22 січ, 2018 11:40
Махиндра это круто - участники чемпионата мира в классе Formula Е.... жаль только в Украине дешевле 10 тыс. продавать ее не будут - мы же самые богатые автопокупатели в мире!
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Додано: Пон 22 січ, 2018 12:06
С ценой Махиндры приврали немного - в реале 8100-12600$.
2700 -это были хотелки на презентации,в 2013г. на прототип со свинцовыми батареями.
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