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Топ-5 найдешевших електромобілів,
про які мало хто знає

Топ-5 найдешевших електромобілів, про які мало хто знає
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 10:50

Топ-5 найдешевших електромобілів, про які мало хто знає

Пропонуємо до обговорення:
Експерти автомобільного ринку склали список електрокарів, які є бюджетними.

Дивися повний текст Топ-5 найдешевших електромобілів, про які мало хто знає.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 10:50

А на литовских номерах еще дешевле!
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 11:40

Махиндра это круто - участники чемпионата мира в классе Formula Е.... жаль только в Украине дешевле 10 тыс. продавать ее не будут - мы же самые богатые автопокупатели в мире!
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 12:06

С ценой Махиндры приврали немного - в реале 8100-12600$.
http://autotesla.com/mahindra-predstavi ... more-13119
2700 -это были хотелки на презентации,в 2013г. на прототип со свинцовыми батареями.
warlamp
 
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