Топ-5 найдешевших електромобілів, про які мало хто знає

Додано: Пон 22 січ, 2018 11:40

Махиндра это круто - участники чемпионата мира в классе Formula Е.... жаль только в Украине дешевле 10 тыс. продавать ее не будут - мы же самые богатые автопокупатели в мире!

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