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На Чорнобильській АЕС у 2018 році проведуть «гарячі»...
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Додано: Пон 22 січ, 2018 10:54
Пропонуємо до обговорення:
На Чорнобильській атомній електростанції проводяться комплексні випробування роботи обладнання сховища. в якому буде знаходитися відпрацьоване ядерне паливо (СВЯП-2), а по їх завершенні в 2018 році заплановано провести «гарячі» випробування.
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Додано: Пон 22 січ, 2018 10:54
Один раз уже наиспытывали. Испытания на Чаес ничем хорошим не заканчиваются
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